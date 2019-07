Doe de glazen nog eens vol

De Belgische biertrots AB InBev katapulteerde dankzij zijn sterke kwartaalcijfers de Bel20-index 2,3 procent hoger. Vergeet trouwens Bud of Bud Light. Het is Spiked Seltzer dat het verschil maakt.

Heeft u ook last van de extra vakantiekilootjes? U weet wel, dat wat er bij velen zoals mezelf bij komt tijdens de zomermaanden door het bourgondische eten en drinken. De tropische temperaturen nodigen uit om tot wat dieper in de nacht een glas bier, wijn of een cocktail te nuttigen, terwijl we ook meer uit eten gaan omdat we zelf geen zin hebben om bij de zomerhitte wat bij elkaar te koken. De horeca doet gouden zaken.

We weten echter dat alcohol niet goed is voor de lijn. Een pintje pilsbier bevat meer dan 100 calorieën. Bij een trappist kom je al vlug aan meer dan 200, terwijl de aanbevolen hoeveelheid voor een volwassene op een inname van 2.000 à 2.500 calorieën per dag ligt. Wie denkt beter af te zijn met wat sterker maar wat minder spul, komt bedrogen uit. Een Pina Colada telt 650 calorieën. Een glas Margarita liefst 740.

Omdat we allemaal wel wat slanker, fitter en gezonder willen zijn, bieden veel bedrijven alternatieven aan om in te spelen op het toenemende gezondheidsbesef. Vooral in de Verenigde Staten is de gezondheidsrage een cashkoe geworden. De grootste onderneming van ons land, AB InBev (+8,2% , 90,43 euro), speelt daar perfect op in. Daarvoor doet ze onder meer beroep op het genie van meesterbrouwer Nick Shields.Hij ontwikkelde in 2013 een drankje dat is uitgegroeid tot een van de grote hypes bij de Amerikanen: de Spiked Seltzer.

Wellicht heeft u daar nog nooit van gehoord, daarom een beetje geschiedenis. Shields zat in 2012 in een bar aan de Saugatuck-rivier in het stadje Westport in Connecticut. Wat hij daar observeerde, veranderde zijn leven. ‘Ik zag vijf vrouwen telkens vodka-soda’s bestellen. De ene na de andere’, zei hij in een interview. Shields verkocht destijds het biermerk Haffenreffer, opgericht door zijn overgrootvader in 1870. Maar de aloude pils, met de bijnaam Haffenwrecker, ging in sneltempo achteruit, onder meer door de opmars van wijnen en mixdrankjes. De vijf vodka-met-bruiswater drinkende vrouwen werden zijn muze om een compleet nieuwe drank te ontwikkelen: iets wat vrouwen zou aanspreken, zonder al te veel calorieën, toch veel smaak, licht prikkelend, maar op basis van het bierbrouwproces.

Zonder suikers, zonder gluten

Bon & Viv Spiked Seltzer is een megahit in de VS. Het lijkt totaal niet op bier, maar is het volgens de wet wel.

Na veel mislukkingen, kwam hij uiteindelijk met de Spiked Seltzer op de proppen: een drankje gebaseerd op gefermenteerde suiker, aangelengd met fruitsmaakjes en spuitwater. De suiker is volledig uitgegist. Het resultaat is een gluten- en suikervrije drank met een alcoholpercentage boven 4 procent maar slechts de helft van de calorieën van een pintje. U kan het vergelijken met een gearomatiseerde lichtgekleurde Spa bruis, maar dan met alcohol.

De drank werd een instant succes in de sjieke bars in het rijke noordoosten van de VS. Het trok de aandacht van de AB InBev-scouts die steeds op zoek zijn naar alles wat hip en trendy is. De Leuvense multinational slorpte het bedrijf in 2016 op. Een jaar later lanceerde de groep het tot Bon & Viv Spiked Seltzer omgedoopte drankje in alle Amerikaanse staten. Shields kreeg naast een zak geld een managementfunctie bij de bierreus.

Als drank is Bon & Viv onherkenbaar als bier. Maar door het gevolgde productieprocédé beschouwt de Amerikaanse wetgever het toch als een biertje. Voor AB InBev kost het echter minder om te maken dan pakweg een Budweiser. Er zit geen duur mout of hop in. Maar omdat het zo trendy oogt, kan de groep er toch veel meer voor vragen. Bovendien trekt AB InBev er een nieuw publiek mee aan. Drie op de vier drinkers zijn vrouwen. De biermogol verwijst expliciet naar het drankje als een van de redenen waarom de winst in Noord-Amerika de hoogte in ging, ondanks een daling van het verkochte volume met 2,4 procent.

Bier voor sporters

De Amerikanen doen aan ‘upscaling’: ze kopen meer duurdere bieren.

De Amerikanen doen immers aan ‘upscaling’: ze kopen duurdere premiumbieren. Daarin blinkt AB InBev uit. Zijn calorie-arme maar peperdure ‘bier voor sporters’ Michelob Ultra was opnieuw de sterkste groeier in de States. Daarnaast vonden ook de ambachtelijke bieren die de brouwer de voorbije jaren overnam gretiger aftrek. De winstmarge in de regio steeg met 0,4 procentpunt tot 40,7 procent. Noord-Amerika blijft zo tot nader order de grootste winstmotor van de brouwer, goed voor 29 procent van de groepswinst. Vandaar dat beleggers zich dit keer wat minder zorgen maken over de continue daling van het marktaandeel. Omdat Bud en Bud Light fans blijven verliezen, daalde dat met 0,55 procentpunt in de regio.

Ook over de schulden luwt de ongerustheid, ook al lijkt de AB InBev op het eerste gezicht amper in staat zijn schuldratio te verlagen. Die bedroeg eind juni met 104 miljard dollar 4,59 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Slechts een fractie minder dan de 4,61 keer eind december. Wat nadere studie noopt tot clementie voor de brouwer. Door de verplichte invoering van de boekhoudnorm IFRS16 moest de groep voor 1,8 miljard dollar leasingverplichtingen als schulden boeken. Vandaar dat er amper vooruitgang was, ondanks een stijging van de ebitda met 9,4 procent tot 5,86 miljard euro. Bovendien realiseert AB InBev traditioneel het gros van zijn cashflows in de tweede jaarhelft. Bier verkoopt immers beter in de zomer.

AB InBev blijft bij zijn voornemen om tegen eind 2020 de schulden tot minder dan vier keer zijn ebitda terug te dringen. Dat is een makkelijk haalbare kaart voor Brito en zijn financiële whizzkid Felipe Dutra. De verkoop van de Australische tak zal de schuldgraad al meteen met een factor 0,35 terugdringen. De sterke toename van de ebitda betekent trouwens automatisch dat de noemer in de schuldgraad stijgt terwijl de teller door de Australische exit zakt. Door schulden af te lossen, kan AB InBev de financieringslasten de komende jaren verminderen. Dat is broodnodig, want op het onderste lijntje - na de rentebetalingen en belastingen - bleef de nettowinst hardnekkig steken op 3,86 miljard dollar.

Tandje bijsteken

42% Margekoning Met een ebitda-marge van 42 procent is AB InBev de wereldtopper bij de zogeheten ‘fast moving consumer goods’, de makers van onder meer voeding, drank of wasmiddelen.

Bij Econocom (+0,2%, 3,12 euro) zijn de schulden gestegen van 252 miljoen euro eind 2018 tot 405 miljoen eind vorige maand. Dat is 3,2 keer de brutobedrijfswinst. Tenminste, als de IT-groep haar belofte kan waarmaken om dit jaar 128 miljoen euro neer te zetten. Topman Jean-Louis Bouchard en zijn team zullen een tandje moeten bijsteken. In de eerste jaarhelft puurde Econocom slechts 40 miljoen euro winst uit een licht gestegen omzet van 1,24 miljard euro. Dat is een marge van amper 3,2 procent. Bier brouwen is veel lucratiever. AB InBev realiseerde een ebitda-marge van 42 procent, en is daarmee de wereldtopper bij de zogeheten ‘fast moving consumer goods’, de makers van onder meer voeding, drank of wasmiddelen.

Net als bij AB InBev, komt de cashflow bij Econocom vooral in de tweede jaarhelft binnen. Econocom spendeerde bovendien 25 miljoen euro aan het uitkopen van minderheidsaandeelhouders bij dochterbedrijven, en 10 miljoen aan de inkoop van aandelen. Volgende week keert de groep 12 cent dividend uit. Voor de aandeelhouders betekent dat een riant rendement van 3,85 procent. Maar Econocom ziet zo 27 miljoen euro wegstromen. Net als Brito deed, wil Bouchard onderdelen verkopen om de balans weer gezonder te maken. Indien hij een goede prijs krijgt, kan dat een rerating van het aandeel in gang zetten. De de koers donderde sinds april een kwart lager. Brito kan natuurlijk zijn beurskoers zelf ondersteunen door een feestje te geven met Stella (dat wereldwijd liefst 12 procent groeide), Leffe, Tripel Karmeliet of Bon & Viv voor wie op zijn lijn moet letten. Voor Bouchard is dat met zijn computerapparatuur een stuk moeilijker.