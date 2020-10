Doe-het-zelfgamingplatform Roblox werkt aan beursgang

Het vooral bij kinderen razend populaire videogameplatform Roblox wil volgend jaar naar de beurs van New York trekken. Het Californische bedrijf werd bij een private kapitaalronde op 3 miljard dollar gewaardeerd.

Dankzij de coronapandemie schakelde gameplatform Roblox een versnelling hoger. Het bedrijf maakte in augustus bekend dat het 164 miljoen actieve gebruikers telt en lonkt nu naar de beurs om zijn snelle groei te financieren. Het Californische bedrijf heeft de voorbereidende documenten ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC maar is summier met informatie. Er wordt niet vrijgegeven hoeveel aandelen Roblox naar de beurs wil brengen. Het bedrijf is ook onduidelijk over de timing en zou 'ergens in de loop van volgend jaar' naar de beurs willen, 'afhankelijk van de marktomstandigheden'.

50% -16-jarigen in VS Naar schatting de helft van de jongeren onder 16 in de VS maakt gebruik van het platform dat ook in Europa aan populariteit wint.

Roblox is een game creator systeem, waarbij het grootste deel van de inhoud ontwikkeld wordt door amateurspelontwikkelaars. Gebruikers kunnen videogames programmeren en publiceren en de spelletjes van andere gebruikers spelen. Naar schatting de helft van de jongeren onder 16 in de VS maakt gebruik van het platform dat ook in Europa aan populariteit wint.

In februari kreeg Roblox nog een waardering van 4 miljard dollar opgeplakt in een private kapitaalronde. Toen haalde het bedrijf 150 miljoen dollar waarvan een aanzienlijk deel gedragen werd door durfinvesteerder Andreessen Horowitz. Ook de Chinese techholding Tencent zit in het kapitaal.

Roblox heeft al wat jaren op de teller. Het bedrijf werd in 2006 opgericht door softwareontwikkelaars David Bazucki en Erik Cassel. Grootaandeelhouder Bazucki heeft nog steeds de leiding. Zijn vriend en medeoprichter Cassel overleed in 2013 aan kanker. Het platform, dat werkt via de programmeertaal Lua, was oorspronkelijk bedoeld als een educatief programmeerplatform. Kinderen zijn de hoofdgebruikers van het platform, dat jaarlijks meer dan 20 miljoen games voortbrengt.

Gebruikers kunnen betalen om hun spelpersonage andere kledij aan te trekken of extra eigenschappen te geven.

Roblox heeft een businessmodel waarbij de games gratis zijn, maar in-game purchases mogelijk zijn. Gebruikers kunnen betalen om hun spelpersonage andere kledij aan te trekken of extra eigenschappen te geven. Een van de meest populaire spellen van Roblox is MeepCity, waar spelers kunnen rondrennen en chatten in virtuele omgevingen zoals een middelbare school. Kinderen kunnen via Roblox ook virtuele verjaardagsfeestjes organiseren.

Gamemania

De game-industrie is een van de weinige economische sectoren die floreren tijdens de pandemie. Ontwikkelaarsplatform Unity haalde 1,3 miljard dollar op en ving een waardering van 13,6 miljard miljard bij zijn beursintroductie op 18 september. De aandelen van Unity zijn sindsdien met meer dan 60 procent gestegen.