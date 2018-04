Dollarkoers snijdt in Belgische resultaten

De kwartaalverslagen van bedrijven die veel verkopen in de VS zien er niet fantastisch uit. Dollarverdieners doorstaan met moeite de vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar, toen de dollar bijna even veel waard was als de euro.

Het is nog maar een goed jaar geleden dat beurswatchers de mond vol hadden over nakende pariteit tussen euro en dollar. Voor elke euro kreeg je in januari 2017 1,05 dollar. Destijds was dat goed nieuws voor Europese bedrijven met veel Amerikaanse klanten. Belgische voorbeelden zijn Tessenderlo, Fagron, Solvay, Bekaert, Barco of Melexis. Voor hen kwamen inkomsten uit de VS aan een gunstige wisselkoers terug naar eigen land, en dat gaf de winsten uitgedrukt in euro een boost.

Vandaag is duidelijk dat de wind gedraaid is. Een resem factoren duwde de dollar naar beneden, waardoor elke euro nu verhandeld wordt voor 1,23 dollar. Over pariteit praat niemand nog.

De gevolgen laten zich voelen in kwartaalupdates. Het Kortrijkse technologiebedrijf Barco , dat onder meer cinemaprojectoren maakt, boekte een lagere omzet en minder nieuwe bestellingen dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Als de onvoorspelbare wisselkoers niet van tel was geweest had het bedrijf groei behaald met de vingers in de neus.

'Wij proberen vooral de winst te beschermen, eerder dan de omzet,' reageert Barco na de cijfers. Dat doet het door ook veel kosten aan te gaan in de Amerikaanse munt, een natuurlijke indekking. Het bedrijf geeft maar twee keer per jaar winstcijfers mee. De jaardoelstelling van Barco is om meer winst te halen op een gelijke omzet, maar dan wel aan de wisselkoers van begin februari (+/- 1,22 euro). 'Met dat laatste bouwen we wat voorzichtigheid in.'

Schermvullende weergave ©Bloomberg

Ook bij eeuwige groeier Melexis werd een groot deel van de verbeterde prestaties gemaskeerd door de daling van de dollar. Zonder wisselkoerseffect steeg de omzet met 20 procent, maar in realiteit bleef daar maar 13 procent van over.

Net als Barco maakt de West-Vlaamse chipfabrikant zich sterk dat dat niets verandert aan de jaarvooruitzichten. Sneller groeien dan de concurrenten in een boomende sector met hoge winstmarges was het succesrecept voor een aandeel dat al jaren sterk in waarde stijgt.

Toch kreeg de beurskoers een klap: 's ochtends ging er bijna 7 procent af. 'Nochtans zag je dit al lang aankomen,' zegt Stefaan Genoe van Degroof Petercam. 'De impact moet groter geweest zijn dan sommigen hadden verwacht. De verzwakking van de beurskoers van Melexis is een koopkans.'

Genoe bevestigde vrijdagochtend dan ook zijn koopadvies. 'Ik kijk voorbij de vertaling van inkomsten in dollar naar euro. Dat kan beide kanten op gaan. Belangrijker vind ik het effect op transacties: de wisselkoersevolutie tussen het ondertekenen van een groot contract en de betaling ervan.'

Schermvullende weergave ©AFP

'De meeste Belgische bedrijven dekken zich voor de helft in tegen een daling van de dollar. Dat is ook de enige zinvolle keuze. Wie voor 100 procent kiest zet eigenlijk in op een sterke euro, en wie geen verzekering afsluit verwacht impliciet een stijging van de dollar.'

Melexis overtuigde ondertussen enkele grote klanten om af te rekenen in euro, en bereikte zo een lagere blootstelling aan de Amerikaanse munt. 'Daardoor boeken we vandaag nog de helft van onze omzet in dollar, tegen 60 procent vorig jaar,' gaf het bedrijf vrijdag mee op de aandeelhoudersvergadering. De andere helft ontvangt Melexis in euro. De bedoeling is niet om nu nog veel aan die ratio te sleutelen.

Enkele lotgenoten van Melexis en Barco - Fagron, Deceuninck, Tessenderlo, Umicore, ... - publiceren binnenkort hun updates over het eerste trimester van 2018. Als de eurodollarkoers dit jaar geen grote beweging zoals in het midden van 2017, zal het negatieve effect in de komende drie kwartaalrapporten telkens afzwakken.