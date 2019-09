Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement

De Bel20 is rond het middaguur de enige Europese sterindex die met licht verlies noteert op 3.618 punten. Proximus drukt de stemming met een koersverlies van 2,6 procent na het vertrek van CEO Dominique Leroy.

De nummer 1-hit van Soeur Sourire uit 1963 is bij menig belegger de oorwurm van de dag nu CEO Dominique Leroy Proximus verruilt voor KPN . De beurskoers van 's lands grootste telecomoperator lijdt onder haar vertrek. Proximus noteert omstreeks het middaguur 2,6 procent lager aan 25,76 euro.

Wanneer we die koersdaling omrekenen naar de beurswaarde kost Leroy's carrièrewissel Proximus zo maar even 230 miljoen euro. De Belgische overheid wordt met haar belang van 53 procent in Proximus door Leroy's vertrek 123 miljoen euro armer.

De Belgische topvrouw krijgt in Nederland niet meteen een warm welkom van beleggers. De koers van KPN duikt na het nieuws van haar komst lager en noteert rond lunchtijd 1,76 procent lager op 2,84 euro.

Analisten lauweren Leroy om haar performant leiderschap bij Proximus. KBC Securities-analist Ruben Devos feliciteert KPN dat het zo snel een waardige opvolger heeft gevonden na het onverwachte vertrek van CEO Maximo Ibarra.

'KPN heeft met Leroy een high-profile CEO gestrikt met een ruime ervaring en een grote klantenfocus. Ze is een inspirerend leidersfiguur', luidt zijn rapport. 'Leroy is er tijdens haar 5 dienstjaren bij Proximus in geslaagd de abonneebasis sterk te verbeteren in een zwaar concurrentiële markt', blaast Devos de loftrompet. 'Proximus hield dankzij belangrijke rationaliseringen de marges beter overeind dan Europese sectorgenoten.'

De analist geeft nog mee dat het vinden van een opvolger geen gemakkelijke klus zal zijn. 'Als semi-overheidsbedrijf zijn de lonen bij Proximus geplafonneerd waardoor het vinden van hooggekwalificeerde kandidaten geen sinecure zal zijn.'

KBC Securities handhaaft een 'houden'-advies met een koersdoel van 25 euro.

Analist Stefaan Genoe van Degroof Petercam omschrijft Leroys demarche als negatief voor Proximus en positief voor KPN. De analist leest er geen signaal van een toekomstige fusie in.

Het beurshuis behoudt een 'afbouwen'-advies voor Proximus bij een koersdoel van 23 euro en een 'houden'-advies voor KPN met een koersdoel van 2,60 euro.

Het vertrek van Leroy zorgt zijdelings voor een benarde beursdag voor Orange Belgium . Het brengt immers de toegenomen concurrentie en de mogelijke komst van een vierde speler via een verkoop van Voo aan een buitenlandse partij onder de aandacht van beleggers. Orange Belgium verliest 2,85 procent tot 19,06 euro.

En voor de rest...

Biocartis herstelt na de oplawaai van gisteren en wint 5,75 procent tot 7,38 euro. CEO Herman Verrelst behoudt zijn geloof in de doorbraak van het minilabo Idylla in de Verenigde Staten. Beurshuis Kepler Cheuvreux is sceptisch en verlaagt het koersdoel voor Biocartis sterk van 17,4 euro naar 11 euro bij een onveranderd koopadvies. '

Cofinimmo krijgt door Kepler Cheuvreux dan weer een fors hoger koersdoel opgeplakt, 135 euro in plaats van 125 euro. De grootste beursgenoteerde vastgoedgroep van België krijgt lof voor een allereerste investering in Spanje. Na België, Frankrijk, Nederland en Duitsland wordt Spanje de vijfde markt waar de groep actief wordt in zorgvastgoed.

Het bedrijf stopt er 45 miljoen euro in vijf nieuwbouwprojecten. Die worden verhuurd aan Clece Vitam, een van de grootste zorguitbaters in Spanje. Vanaf 2020 en 2021 dragen de projecten bij tot de huurinkomsten van de groep.