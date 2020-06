‘Domme' Robinhood-beleggers geven professionals het nakijken

De nieuwste beurssensatie zijn ‘Robinhood-beleggers’, millennials die via de gelijknamige app massaal aandelen kochten na de beursimplosie in maart. Tot afgrijzen van de professionals die de remonte misten.

'Het domme geld' worden ze soms genoemd, de onervaren retailbeleggers die zich aan de beurs wagen om er kaalgeplukt te worden door gehaaide professionals. Sinds kort hebben ze een nieuwe naam: Robinhood-beleggers. Dat is een verwijzing naar de app Robinhood uit Silicon Valley, waarmee ze zonder enige kosten in aandelen kunnen handelen.

En dat doen ze sinds kort massaal. In het eerste kwartaal kreeg Robinhood er 3 miljoen Amerikaanse gebruikers bij, vaak millennials die hun eerste stappen op de beurs zetten.

Ondanks al het gespot met Robinhood-beleggers was hun timing foutloos.

Hun opmars hangt niet toevallig samen met de coronacrash op de beurzen in februari en maart. Die werd gezien als een unieke koopkans. Omdat de lockdown velen tot thuiszitten dwong, was er plots meer tijd om te traden, eventueel met de ontvangen stimuluscheque van de overheid. Tel daarbij verveelde sportgokkers die nu een gokje wagen op aandelen in plaats van op wedstrijden die afgelast zijn, en je krijgt een waar Robinhood-fenomeen op de beurzen.