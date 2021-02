Wall Street last even een pauze in. CFO Happy van Eli Lilly vliegt de laan uit. Het wietaandeel Canopy vliegt dan weer hoger.

Amerikaanse beleggers nemen even een pauze nadat de graadmeters Dow Jones en S&P500 een een klimreeks van vijf dagen hebben neergezet. De hogere recordkoersen op Wall Street volgden op verbeterende data over het aantal coronavaccinaties in de VS. Ook de forse hoeveelheid extra stimulus die de Amerikaanse president Joe Biden wil doorvoeren - 1.900 miljard dollar groot - wist de beurzen de jongste dagen flink op te peppen.

Canopy

Het Canadese wietaandeel Canopy Growth vliegt meer dan 5 procent hoger. Het bedrijf komt met resultaten over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2022. Het bedrijf zag het verlies per aandeel fors toenemen tot 2,43 Canadese dollar (1,91 Amerikaanse dollar en 1,58 euro) van 0,26 een jaar eerder.

Maar de belegger zegt dus: 'Don't worry, be happy.' Dat omdat ondanks het forse verlies de omzet flink steeg. De verkopen sprongen 23 procent hoger tot een recordniveau van 153 miljoen Canadese dollar, waarmee de omzet hoger uitkwam dan analisten hadden verwacht. De inkomsten uit cannabis stegen met 9 procent tot 99 miljoen, maar vooral de verkopen van andere cannabis producten steeg hard met 61 procent tot 53,7 miljoen Canadese dollar. De andere wietproducten omvatten onder andere vapingproducten en drankjes met cannabis erin.

Canopy kreeg een stevige tik van de coronapandemie door een gedaalde vraag naar wiet en door de onduidelijkheid over de toekomstige Amerikaanse regulering rond cannabis. CEO David Klein maakt zich over dat laatste alvast een stuk minder druk nu de Amerikaanse president Joe Biden verkozen is. Hij ziet een toenemend momentum in de 'beloftevolle cannabishervorming in de VS'.

Ook de financiële topman Mike Lee is optimistisch. 'De kostenbesparingen en de omzetstijging zetten het bedrijf stevig op het pad om winstgevendheid te bereiken.'

Smiley

De titel van deze redacteur was niet enkel een grapje over wiet, maar ook over een financiële topman. De CFO van farmareus Eli Lilly , genaamd Josh Smiley, moet opstappen nadat hij ongepaste persoonlijke relatie heeft gehad met een werknemer. Beiden waren wel akkoord met de relatie.