Donkere schaduw boven beursgang Chinese cloudreus

Te midden van groeiende politieke spanningen tussen Washington en Peking maakt een Chinese softwarereus zijn debuut op de technologiebeurs Nasdaq. Kingsoft Cloud plant vrijdag de grootste beursgang in maanden in een schrale IPO-markt.

Lusten Amerikaanse beleggers in Covid-tijd nog beursnieuwkomers? En meer nog: lusten ze Chinese nieuwkomers? De beursintroductie van Kingsoft Cloud, een spin-off van de smartphonereus Xiaomi, vormt een belangrijke test voor de investeerdersappetijt op Wall Street.

Kingsoft Cloud geeft 25 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een prijs tussen 16 en 18 dollar. 16 à 18 Aandeelprijs

Kingsoft Cloud maakte meer details bekend over zijn geplande beursgang in New York. De aanbieder van clouddiensten geeft daarbij 25 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een prijs tussen 16 en 18 dollar. Daarmee kan het tussen 392 miljoen en 451 miljoen dollar ophalen. Tegen de hoogste prijs van de vork zou de operatie het bedrijf op 3,8 miljard dollar waarderen.

Luidens het prospectus is Kingsoft Cloud de grootste onafhankelijke aanbieder van clouddiensten in China. Het bedrijf meldde een omzetgroei van 78 procent naar 3,9 miljard yuan (500 miljoen euro) in 2019. Het nettoverlies steeg met 10 procent naar 1,1 miljard yuan (140 miljoen euro).

Tegen de geplande introductiekoers wordt Kingsoft Cloud in beurswaarde vergelijkbaar met een Bel20'er als Telenet. Naar Amerikaanse normen betreft het dus geen reuzegrote operatie maar in deze markt kan de beursgang wel tellen. Het is de grootste introductie sinds 3 maart, toen de Canadese afvalverwerker GFL zijn debuut maakte. De beursintroductie had toen een stevig ontradend effect voor bedrijven die in dit klimaat een beursgang overwegen. GFL kelderde met 11 procent en moest op zijn eerste beursdag meteen een tiende van zijn pas verworven beurskapitalisatie weer inleveren.

Kingsoft Cloud is niet het eerste Chinese techbedrijf dat dit jaar naar Wall Street trekt, maar wel veruit het grootste. Eerder al haalde het Chinese cloudbedrijf WiMi Hologram 26 miljoen euro op. Het aandeel verloor 15 procent sinds zijn beursgang op 1 april. De S&P 500 won in dezelfde periode 9 procent.

Luckin Coffee

Het woelige beursklimaat is niet de enige schaduw boven de beursplannen van Kingsoft. De laatste grote Chinese beursgang op Wall Street staat op naam van het door schandalen gekwelde Luckin Coffee. Het 'Starbucks van China' kreeg in mei vorig jaar zijn eerste notering op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Nog geen jaar later kwam de fel gehypete beurscarrière tot een abrupt einde. Begin april kelderde Luckin Coffee met 76 procent nadat gesjoemel aan het licht was gekomen. Uit intern onderzoek kwam naar boven dat de chief operating officer, een zekere Jian Liu, de gerapporteerde omzet net zo hard opklopte als het melkschuim in zijn latte macchiato.

De Amerikaanse beurswaakhond schortte de handel in Luckin Coffee op en tot vandaag is niet duidelijk wanneer beleggers weer in het aandeel kunnen handelen.

Carmignac

Naast Xiaomi is de Franse fondsenreus Carmignac de grootste aandeelhouder van Kingsoft Cloud.

Kingsoft Cloud boezemt op dat vlak wel meer vertrouwen in. Naast Xiaomi is de Franse fondsenreus Carmignac de grootste aandeelhouder. Zowel Xiaomi als Carmignac willen hun belang in Kingsoft vergroten door bij de beursgang in te tekenen op een gezamenlijk pakket met een maximale waarde van 125 miljoen dollar. Lei Jun, de oprichter en CEO van Xiaomi, is voorzitter bij Kingsoft.

Al is de ruggensteun van ronkende namen nog geen garantie. Vorige maand werd ook iQiyi, een Chinese videosite ontsproten uit de internetreus Baidu, beschuldigd van boekhoudfraude. De schandalen resulteerden in een breder onderzoek naar Chinese bedrijven die in de VS noteren. Vorige maand stuurde de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC nog een waarschuwing over de boekhoudnormen bij Chinese bedrijven met de melding dat de rapportage 'een groot risico inhoudt onjuist of onvolledig te zijn'.