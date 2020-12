DoorDash schiet bijna 80 procent hoger bij beursdebuut

Het was lang wachten op de eerste koers van DoorDash , dat maaltijden en boodschappen aan huis bezorgt . Pas na ruim drie uur kon een eerste koers worden gevormd. De 182 dollar die op het bord verscheen, was meteen 78 procent hoger dan de introductieprijs van 102 dollar.

Die laatste was ook niet min en flink hoger dan de eerder voorziene vork tussen 75 en 85 dollar. De interesse voor de nieuwkomer was echter bijzonder groot. Dat heeft te maken met de boomende business die maaltijdbezorging in korte tijd is geworden. De trend om niet zelf te koken maar kant-en -klare maaltijden te laten aanrukken is nog versterkt door de coronapandemie.