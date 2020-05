Douwe Egberts is 15,6 miljard waard

Vrijdagochtend maakt JDE Peet's, wereldwijd het nummer twee in verpakte koffie en bekend van het merk Douwe Egberts, bekend dat de IPO-prijs is uitgekomen op 31,50 euro. Daarmee lag de prijs in het midden van de vork van 30 tot 32,25 euro. Tegen die koers komt de marktwaarde van het bedrijf neer op 15,6 miljard euro. De onderneming zal dan ook snel in de AEX-beursindex komen.