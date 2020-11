Dow Jones breekt door magische kaap van 30.000 punten

De Dow Jones stoomde dinsdag voorbij de magische grens van 30.000 punten, nu aandelen uit de 'oude' economie weer in trek zijn en de hoop op een coronavaccin opleeft.

Het doorbreken van die barrière heeft bijna een jaar langer geduurd dan verwacht. In februari piekte de Dow al op 29.551 punten. Daarna volgde de coronacrash en dook de Amerikaanse sterindex pijlsnel naar beneden, tot minder dan 19.000 punten op 23 maart. Op het dieptepunt maakte de Amerikaanse centrale bank (Fed) duidelijk dat er een nieuwe forse stimulus zou komen.

Samen met de weerbaarheid van de technologieaandelen en met groeiende hoop op een normalisering van de economie resulteerde dat in het spectaculairste herstel in de moderne geschiedenis van de Dow Jones.

In de oude beursgraadmeter ter wereld weten de industrieaandelen goed te profiteren van de nieuwe sectorrotatie, waarbij kapitaal uit techaandelen opnieuw naar aandelen van de 'oude economie' vloeit. Het startschot voor die rotatie was het nieuws dat Pfizer een zeer performant coronavaccin heeft. De rotatie kreeg een extra stimulans toen ook Moderna een week later zei een nog performanter vaccin te hebben dat ook nog eens makkelijker te bewaren is. Maandag kondigde ook AstraZeneca aan dat het een vaccin heeft dat 70 procent van de testpersonen beschermt tegen het coronavirus. Daardoor groeit de hoop bij beleggers dat de economische situatie sneller dan verwacht normaliseert.

'Hoewel de samenstelling van de Dow Jones de voorbije jaren is veranderd, blijft het in vergelijking met bijvoorbeeld de S&P500 een index met veel cyclische namen, aandelen die gevoelig zijn aan de economische conjunctuur zoals Home Depot, Disney en Boeing', zegt Peter Bourbeau, beheerder van een Amerikaans aandelenfonds voor Legg Mason Clearbridge.

Sectorrotatie

Beleggers vreesden rellen na de Amerikaanse verkiezingen. Dat blijkt uiteindelijk goed mee te vallen. Philippe Gijsels Strateeg BNP Paribas Fortis

Volgens Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, drijft niet alleen de coronavaccins de rotatie aan. 'Natuurlijk is het vaccin goed nieuws, want daarvoor kregen we alleen maar te horen dat farmabedrijven ermee bezig waren, terwijl we nu echt duidelijk goed nieuws zien. Maar ook de Amerikaanse verkiezingen helpen mee. Beleggers vreesden voor rellen na de uitslag. Dat bleek uiteindelijk mee te vallen.'

Beleggers vinden de coronagevoelige aandelen - die eerder keihard werden afgestraft - nu aantrekkelijker dan de hoog gewaardeerde technologieaandelen. Nog niet zo lang geleden was de beweging juist omgekeerd: beleggers gingen door de coronacrisis massaal uit aandelen van de 'oude economie' om hun geld te stoppen in de techaandelen die als coronaproof werden gezien.

Licht in de tunnel

Bas van der Hout over coronagevoelige aandelen

Volgens Gijsels kan de sectorrotatie doorzetten. 'Centrale banken waarschuwen nu wel dat we het nog een paar maanden moeilijk krijgen, dus de ellende is niet plots voorbij. Maar er is wel licht aan het einde van de tunnel en de grootste winnaars bij een economisch herstel gaan nu het hardst vooruit. De laatsten zullen de eersten zijn.'

De achterblijvers gaan het beter doen, maar dat bekent niet dat tech ineens hard gaat dalen. Philippe Gijsels Strateeg BNP Paribas Fortis

Toch denkt Gijsels niet dat beleggers hun technologieaandelen buiten moeten gooien. 'Wij hebben onze cliënten eerder ook geadviseerd op twee paarden te wedden. De achterblijvers gaan het inderdaad beter doen, maar dat bekent niet dat tech ineens hard gaat dalen. De toekomst zit nog altijd bij technologie. Als je ziet wat voor exponentiële technologieën er aankomen, dan kan je het je niet permitteren niet in technologie te zitten.'

Bourbeau vindt dat de discussie zich te veel toespitst op het verschil tussen 'value' en 'groei'. Bourbeau: 'Het gaat meer over de aandelen die in het algemeen profiteren van de heropening van de economie. Neem een technologieaandeel als Visa. Dat bedrijf zag de business in Mexico opnieuw floreren als het land de lockdown achter zich liet.'

Kwaliteitsaandelen

Gijsels denkt dat beleggers er goed aan doen kwaliteitsaandelen te kopen. 'De aandelen die de komende tijd het hardst zullen stijgen, zijn niet per se de aandelen die je wil hebben. Luchtvaartmaatschappijen gaan nu heel hard vooruit, maar de toekomst voor die bedrijven was ook voor de crisis al onduidelijk. Op lange termijn moet je je dus afvragen of je daarin wil zitten. Over het algemeen geldt: hoe groter het risico, hoe harder de beursreactie bij positief nieuws. Maar ik denk dat je beter in kwalitatief gezonde aandelen kan zitten.'

We houden van aandelen die verbonden zijn met reizen, zoals de onlineboekingssite Booking Holdings en de taxiapp Uber. Peter Bourbeau Fondsbeheerder Legg Mason

Bourbeau kijkt wel naar enkele toerismegerelateerde aandelen. 'We houden van aandelen die verbonden zijn met reizen, zoals de onlineboekingssite Booking Holdings en de taxiapp Uber. We bespelen het thema ook via de luchtvaartgroep Raytheon Technologies.'

De fondsbeheerder van Legg Mason raadt tegelijk aan een stevige portie Amerikaanse tech in portefeuille te houden. 'Sommige techaandelen zijn overgewaardeerd. De subsectoren cloud, internetbeveiliging en e-commerce zitten in een structurele groeifase, los van de toekomstige normalisering van de wereldeconomie.'