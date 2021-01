Dow Jones en Tesla zetten record neer ondanks chaos in Washington

Nasdaq sloot met verlies maar zat al de hele handelsdag in de verdediging. De Democratische zege in Georgia, die de Democraten in beide parlementaire organen een meerderheid geeft, doet de angst bij beleggers toenemen dat er strengere regulering voor techbedrijven zit aan te komen. Tesla deed niet mee aan de onheilssfeer in de techsector. De elektrische wagenbouwer sloot met 2,8 procent winst en voegde in één dag 20 miljard dollar aan beurswaarde toe. Daarmee bereikt Tesla een recordwaardering van 717 miljard dollar. Het nadert daarmee de kapitalisatie van Facebook , dat woensdag 750 miljard dollar waard was.