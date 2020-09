Dow Jones heeft beste dag sinds midden juli

Wall Street sloot hoger. Draftkings veerde op dankzij de basketballegende Michael Jordan. De onderhandelingen over TikTok lopen vertraging op.

Beleggers maakten zich even niet druk om de spanningen tussen de VS en China op het gebied van technologie. Daarnaast deden ze Apple en Tesla in de verkoop, aandelen die een goede rit hebben gemaakt in de afgelopen weken. De aandelen die beleggers eerder links lieten liggen werden vandaag juist weer opgepakt.

Dat was terug te zien aan de graadmeters. De Dow Jones steeg met 1,6 procent en had daarmee de beste dag sinds medio juli. De Nasdaq klom met 'slechts' 1 procent.

Draftkings

Het aandeel Draftkings ging meer dan 8 procent hoger. De basketballegende Michael Jordan neemt een belang in het gokbedrijf. De groep, die het mogelijk maakt te wedden op sportwedstrijden, wil niet zeggen hoe groot het aandeel van Jordan is, maar zegt wel dat hij het belang krijgt in ruil voor zijn strategische en creatieve adviezen. Hij krijgt de status van 'speciaal adviseur'.

De oud-basketballer gaat zich bezighouden met de productontwikkeling en marketingactiviteiten en zal ook focussen op het thema inclusiviteit. CEO Jason Robins is zeer te spreken over de nieuwe rol van Jordan bij de onderneming. 'Het strategische advies en zijn scherpzinnigheid zijn onmisbaar voor ons.'

Het aandeel is ruim verdubbeld sinds het bedrijf naar de beurs ging in april. Sommige analisten kijken daarom wat uit met de onderneming. Analist Thomas Allen verlaagde zijn advies voor het aandeel kortgeleden van 'kopen' naar 'houden' door de hoge koers. Daarnaast ziet de analist wat beren op de weg voor de gokgroep. Allen houdt er rekening mee dat de omzet vertraagt als de trend van thuisblijven wegens het coronavirus verandert. Daarnaast ziet hij een toenemende concurrentie in de sector en wijst hij erop dat er onzekerheid is of de populaire Super Bowl, een American Football-evenement, nog wel doorgaat in 2021.

Coronagevoelige aandelen boven

Beleggers deden aandelen als Apple (-2,1 procent) en Tesla (-5,8 procent) in de verkoop. Aandelen die eerder juist in de klappenhoek zaten omwille van corona, gingen woensdag juist hoger. Zo klom hoteluitbater MGM Resorts met 4,2 procent en won de reisgroep Expedia 3,7 procent.

TikTok

De onderhandelingen tussen Amerikaanse bedrijven en het Chinese socialemediabedrijf TikTok zouden vertragen door een dispuut over algoritmes. Volgens The Wall Street Journal creƫren de restricties die de Chinese overheid vorige week plaatste op de export van artificiƫle intelligentie problemen. Daardoor zou het niet duidelijk zijn of de algoritmes van TikTok in de deal betrokken zijn.

De onderhandelaars zoeken nu uit welke goedkeuringen ze moeten hebben van de Chinese overheid om de verkoop door te laten gaan. Daardoor is de kans verkleind dat er snel een deal komt. En zoveel tijd is er niet meer, want de Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet uitgevaardigd waardoor TikTok vanaf 12 september verboden wordt als er geen koper is voor de Amerikaanse tak.

Een belangrijke partij is het Amerikaanse duo Microsoft en Walmart . De technologiereus en de supermarktketen zijn al enige tijd aan het onderhandelen met TikTok. Daarnaast zou de softwaregigant Oracle een mogelijke overnemer zijn.

Microsoft won 1,9 procent, Walmart zakte 0,1 procent en Oracle klom 2,4 procent.

Schermvullende weergave Michael Jordan. ©BELGA