Dow Jones kent beste dag sinds 1933

De Dow Jones pakte dinsdag een winst van 11 procent en beleefde daarmee zijn beste dag in - houdt u vast - 87 jaar.

Ze beginnen op Wall Street een begrip te worden, de Tuesday Turnarounds. Nu al voor de derde week op rij wordt een verkoopgolf op maandag gepareerd door een koopgolf op dinsdag. Al was deze wel een hele speciale: de S&P500 klom 9 procent en zette zijn beste prestatie neer sinds 2008. De industriebeurs Dow Jones deed nog een stuk beter. De industriebeurs trok 11 procent hoger en tekende daarmee voor haar grootste dagwinst sinds 1933.

Beleggers trokken zich op aan berichten dat het gigantische Amerikaanse steunpakket nu toch door de senaat zal raken. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin voerde een naar eigen zeggen ‘zeer constructief’ gesprek met de leider van de Democraten in de senaat. De stemmingen over het steunpakket van 2.000 miljard dollar liepen al twee keer op niets uit door ontevredenheid bij de Democraten.

Lange klim

De olie- en gasreus Chevron won 23 procent nadat het bedrijf had laten weten zijn investeringen te verminderen en aandeleninkopen op te schorten wegens de coronacrisis. In het kielzog van Chevron ging ook de sectorgenoot ExxonMobil (+13%) fors hoger. Oliedienstverleners als Halliburton en Schlumberger gingen zowat een vijfde hoger.

De grootste koerswinst in de S&P500 was dinsdag voor het geplaagde Norwegian Cruise Line Holdings . De organisator van cruises won 42 (!) procent en maakte daarmee een deel van zijn crash sinds de coronauitbraak goed. De reisorganisator kondigde onlangs ingrijpende kostenbesparingen aan waarbij de lonen van het personeel op cruiseschepen met een vijfde worden verminderd. Maar er blijft een lange weg af te leggen: sinds Nieuwjaar is de balans nog altijd afgetekend negatief met een verlies van 75 procent.