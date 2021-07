Dow Jones richting slechtste dag van 2021

De Amerikaanse beurzen staan stevig in het rood door de deltavariant. Zoom profiteert niet van een miljardendeal. J&J wil zijn talkclaims in faillissementsvehikel zetten.

De beurzen in New York gaan stevig lager nu de oplopende besmettingen als gevolg van de deltavariant voor onrust zorgen op de financiële markten wereldwijd. De Dow Jones zakt met 2,1 procent, waardoor de index op weg is om zijn slechtste dag van 2021 te beleven.

Ook in Amerika nemen de besmettingen toe als gevolg van de deltavariant. Ook zien de VS de ziekenhuisopnames oplopen. Belangrijk is daarbij dat er in bepaalde staten nog veel mensen niet gevaccineerd zijn. Wie zijn prik nog niet heeft gekregen heeft meer kans om in het ziekenhuis te belanden.

Het Witte Huis meldde onlangs dat vooral de niet-gevaccineerde Amerikanen verantwoordelijk zijn voor de recente ziekenhuisopnames die betrekking hebben op het coronavirus.

Lees Meer Deltavariant veroorzaakt verkoopgolf

Zoom

Het aandeel Zoom Video Communications zakt met 3,2 procent. Daarmee weet de videobeldienst niet te profiteren van een miljardenaankoop.

Zoom betaalt 14,7 miljard dollar voor de specialist in cloudsoftware voor klantendiensten Five9. De aankoop vergroot de totale markt voor Zoom met zo'n 24 miljard dollar volgens het bedrijf zelf en analisten. 'De toevoeging van Five9 is een natuurlijke match en zal waarde toevoegen voor onze klanten', zegt CEO Eric Yuan over de deal.

Analist Ittai Kidron van Oppenheimer denkt dat de aankoop aansluit op een idee dat al langer binnen Zoom speelde. 'Wij geloven dat Zoom al zijn eigen oplossingen wilde bedenken voor callcenters. Dus de aankoop van Five9 versnelt het technologische pad waarop Zoom al zat.'

De overname moet de positie van de videodienst op de bedrijvenmarkt versterken en de groei bestendigen, zeker nu steeds meer mensen langzaam maar zeker weer naar kantoor terugkeren.

J&J

De farmareus Johnson & Johnson (JNJ) bekijkt of het zijn claims met betrekking tot de talkpoederzaak kan onderbrengen in een nieuw vehikel. Dat nieuwe bedrijf zou dan failliet gaan, waardoor er lagere uitkeringen komen voor zaken die niet voor het faillissement zijn beslecht. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van bronnen.

Een advocaat van JNJ zou de mogelijkheid hebben genoemd tegenover de advocaat van de eisers tijdens de discussies over de vergoedingen. De advocaten van de eisende partij zouden niet in staat zijn om zo'n de uitvoering van dat plan te stoppen, maar kunnen wel later juridische stappen ondernemen.

De bronnen zeggen dat JNJ nog niet heeft besloten zijn plan door te zetten. Een rechtbank in Missouri stelde in 2018 het farmabedrijf verantwoordelijk voor een aantal kankergevallen die gelinkt waren aan producenten met talkpoeder van JNJ. De rechter veroordeelde de groep tot het betalen van 4,7 miljard dollar, maar een rechter in beroep bracht dat vorig jaar terug tot 2,1 miljard dollar. Het bedrijf trok daarna naar het Hooggerechtshof maar ving toen bot.

De verkoop van dat talkpoeder bezorgt J&J al sinds 2014 de nodige zorgen door beschuldigingen dat het kankerverwekkend zou zijn omdat er asbest in kon zitten. Het mineraal talk wordt in mijnen gewonnen waar ook asbest kan worden gewonnen, maar het bedrijf zou mogelijke vervuiling daarmee hebben verzwegen.