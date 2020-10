Dow Jones sluit hoger dankzij Pfizer en Joe Sixpack

In een week waarin de Bel20 een klap kreeg van bijna 4 procent, ging de S&P500-index een halve procent hoger. De Nasdaq won op weekbasis zelfs 1 procent. Het illustreert opnieuw de superioriteit van Wall Street. In de VS is de hoop groot op een nieuw stimuluspakket vanuit het Amerikaans Congres, nog voor of na de verkiezingen van begin november. Bovendien laat corona in de VS – voorlopig - minder recordcijfers zien in vergelijking met Europa.