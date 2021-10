Dow Jones sluit op record

De graadmeters in New York kleurden groen. Netflix kreeg een tik door margezorgen en PayPal wil mogelijk Pinterest overnemen.

De Amerikaanse beurzen gingen hoger. De Dow Jones wist zelfs met een winst van 0,4 procent op een record van 35.609 punten te sluiten. Verizon was de grootste stijger in de industriegraadmeter en ging 2,5 procent hoger nadat de cijfers voor het derde kwartaal veel beter waren dan analisten van de telecomgigant hadden verwacht. Verizon krikte ook de prognoses op door een groeiende adoptie van 5G.

Netflix

Netflix beleefde dan weer een mindere dag met een verlies van 2,2 procent, ondanks een hoger dan verwachte ledenaanwas in het derde kwartaal. Mogelijk verlegden beleggers hun focus van de abonnees naar het 'type abonnees' dat is toegevoegd.

Want terwijl de lucratieve Noord-Amerikaanse markt hapert en een lage groeivoet heeft, ziet het bedrijf zijn leden vooral toenemen in Azië. De Aziatische landen waren goed voor ongeveer de helft van de groei in het ledenaantal. En dat is een probleem, want de abonnementsprijzen zijn in Azië een stuk lager, waardoor ook de marges daar lager zijn.

Daarbij was de kasstroom in het derde kwartaal negatief met 106 miljoen dollar, terwijl de groep herhaaldelijk heeft gezegd dat die tegen het eind van volgend jaar positief zou zijn. Voorts verwacht Netflix dat de kosten in het vierde kwartaal oplopen, waardoor ook de operationele marge veel lager uitkomt op 6,5 procent. In het derde kwartaal bedroeg die 23,5 procent. In ruil daarvoor krijgen gebruikers wel het 'beste kwartaal ooit' op het gebied van content.

PayPal en Pinterest

Volgens bronnen van het persbureau Bloomberg zou de betaalspecialist PayPal het sociale medium Pinteres t mogelijk over willen nemen voor 70 dollar per aandeel, waarmee het bedrijf 39 miljard dollar waard zou zijn. Op Pinterest kunnen gebruikers foto's met elkaar delen.

De betalingsgroep was de afgelopen jaren heel actief op de overnamemarkt. In 2018 kocht ze het Zweedse iZettle, bekend van pinapparaten die met de smartphone kunnen worden bediend. In 2019 betaalde PayPal 4 miljard dollar voor de prijsvergelijker Honey Science Corp. Dit jaar kocht het Japanse 'buy-now-pay-later'- bedrijf Paidy. PayPal kwam dit jaar ook in het nieuws omdat het zijn Amerikaanse en Britse klanten aanbiedt met cryptomunten te betalen.