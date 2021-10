Dow Jones sluit stevig in de plus

Goldman Sachs vormde het orgelpunt van het resultatenseizoen bij de banken. Goldman Sachs verdiende in het derde kwartaal 14,93 dollar per aandeel, bijna de helft meer dan verwacht. De omzet kwam uit op 13,61 miljard dollar, ook een stuk boven de prognoses van analisten (11,68 miljard).

Goldman was de laatste van de zes grootste banken in de VS die resultaten publiceerden. Alle zes presteerden beter dan verwacht, op het niveau van zowel omzet als winst. Vaak lagen stevige winsten in het zakenbankieren (financiële markten, fusies) aan de basis, samen met het terugnemen van provisies voor slechte leningen.