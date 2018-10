Dow Jones verliest 500 punten

De Dow Jones gaat onderuit door zwakke vooruitzichten van Caterpillar en 3M.

De Dow Jones opende dinsdag meer dan 400 punten of 1,7 procent lager. Om 16u15 is het verlies opgelopen tot 500 punten, of een verlies van 2 procent, tot 24.807 punten. De zenuwen van beleggers worden op de proef gesteld door het tegenvallende kwartaalverslag van enkele multinationals.

Zo tuimelt de producent van bouw- en mijnbouwmachines Caterpillar 10 procent. De aangepaste winst per aandeel kwam in het voorbije kwartaal met 2,86 dollar, dan wel hoger uit dan verwacht (2,83 dollar). De tegenvaller zit in de voorziene jaarwinstprognose tussen 11 en 12 dollar per aandeel. Dat is beduidend onder de verwachting van 12,95 dollar. Wat peptalk van Caterpillar kan niet helpen. 'De meeste eindmarkten blijven verbeteren.'

De maker van Post-it's en touch-screens 3M verlaagde zijn jaarwinstprognose van 10,2 à 10,45 dollar per aandeel, naar 9,90 à 10 dollar per aandeel. Het is al de derde keer dit jaar dat 3M zijn prognose verlaagt. Niettemin krijgt het aandeel een flinke tik van 6 procent.

Optimisme

Enkele bedrijven zorgen voor een vleugje optimisme. Zo slaagde Verizon erin voor het zesde kwartaal op rij een groei in het aantal abonnees te boeken. De grootste Amerikaanse mobiele operator won het afgelopen kwartaar 515.000 abonnees, meer dan verwacht (468.000 abonnees). Dat hielp Verizon aan een winst per aandeel van 1,22 dollar, 3 cent beter dan verwacht. Het aandeel stijgt met 3 procent.