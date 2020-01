Dow breekt door 29.000 punten-grens

De Amerikaanse beurzen tikten vrijdag nieuwe recordniveaus aan, waarna winstnemingen opdoken. De uitbater van pretparken, Six Flags, gaat onderuit.

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend licht hoger geopend. Een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid drukte het sentiment nauwelijks. Verder overheerste opluchting dat het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran vooralsnog niet verder escaleert.

De Dow Jones ging even boven 29.000 punten, een record. Daarna besloten beleggers wat winst te nemen. Omstreeks 20 uur noteert de Dow met een verlies van 0,1 procent.

Boeing steeg 0,1 procent nadat het bedrijf interne communicatie had vrijgegeven. Medewerkers van de vliegtuigbouwer hadden sterke twijfels over de ontwikkeling van de 737 MAX, die wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond wordt gehouden. Boeing noemt de inhoud van de vrijgegeven berichten "compleet onacceptabel". Het bedrijf stuurde de informatie eerder al door aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

Farmaceut Eli Lily maakte bekend biotechnologiebedrijf Dermira over te nemen voor een bedrag van 1,1 miljard dollar. Dermira specialiseert zich in de behandeling van huidziektes.

Verder is er aandacht voor GrubHub . De maaltijdbezorger sprak berichten tegen over dat het zichzelf in de etalage zou hebben gezet en daalde ruim 4 procent. Die geruchten zorgden eerder voor een fikse koerssprong voor het bedrijf.

De val van de dag komt van Six Flags , de gewezen eigenaar van Walibi. De Chinese partner Riverside kampt met financiƫle problemen en kan zijn betalingsverplichtingen niet langer voldoen, stelt Six Flags. Daardoor is het onzeker of de pretparken er zullen komen.

Six Flags ontwikkelt samen met Riverside 6 pretparken in China, onder meer in de steden Nanjing en Chongqing. Normaal zou het eerste park deze zomer opengaan. Vorig jaar moest het bedrijf uit Texas ook al een groot project in Dubai schrappen.