Dr. Martens debuteert sterk in Londen

De schoenenproducent Dr. Martens vliegt 15 procent boven de intekenprijs op zijn eerste beursdag.

Het beursdebuut van Dr. Martens in Londen is een voltreffer. De producent van de iconische 'punkschoenen' koerst onder de logische beursticker 'DOCS' 15 procent hoger op 425 pence, tegenover de intekenprijs van 370 pence. Met exact 1 miljard uitstaande aandelen betekent dat een waardering van een stevige 4,25 miljard pond (4,8 miljard euro).

Dr. Martens werd opgericht in de jaren 60 en maakte furore tijdens de punkperiode. In 2014 kocht de investeringsmaatschappij Permira het schoenenmerk voor 350 miljoen pond. Een inleg die bij de intekenprijs dus ruim vertienvoudigd is.

We zijn verheugd door de sterke interesse, steun en het engagement van institutionele beleggers. Kenny Wilson CEO Dr. Martens

De stevige interesse was al eerder duidelijk: de vraag was acht keer zo groot als het aantal beschikbare stukken. 'We zijn verheugd door de sterke interesse, de steun en het engagement van institutionele beleggers', zei CEO Kenny Wilson.

Beloftevolle bedrijven

De succesvolle beursintroductie volgt op de sterke beursgang van de Poolse kluisjeskoning InPost in Amsterdam op woensdag. De specialist in hippe kluisjes voor onlineshoppers steeg 20 procent tijdens zijn debuut, waardoor hij een waardering kreeg van 9,5 miljard euro.

De boomende beursgangen laten zien dat er nog altijd veel beleggersvraag is naar beloftevolle bedrijven, ondanks de domper op de economische groei door de aanhoudende coronamaatregelen in grote delen van de wereld.