Drie grote Wall Street-barometers breken record

Een (late) handtekening van president Donald Trump onder een stimuluspakket zet de Dow Jones, de Nasdaq en de S&P500 op recordkoers.

De Amerikaanse beurzen openen maandag hoger, nadat president Donald Trump zondag alsnog zijn handtekening had gezet onder een stimulusplan van 900 miljard dollar. De Dow Jones wint 0,6 procent, de S&P500 stijgt 0,8 procent en de Nasdaq gaat 0,9 procent hoger.

Beleggers zijn blij verrast met de ondertekening. Trump zei vorige week dat het stimuluspakket niet voldeed. Hij wil dat miljoenen Amerikanen een cheque krijgen van 2.000 in plaats van 600 dollar. De Amerikaanse president wil dat daar een stemming over plaatsvindt, maar de kans is klein dat het Congres dat goedkeurt. Niettemin doen bijvoorbeeld de autobouwers het goed. General Motors en Ford winnen beide minstens 1 procent.

De favorieten van Barron's

Bij de techbedrijven stijgen Apple en Alphabet , de moeder van Google. Beide staan op het jaarlijkse favorietenlijstje van het Amerikaanse beleggingsblad Barron's. 'Alphabet noteert tegen 28 keer de winst van 2021. Maar als je er de verlieslatende nevenactiviteiten uitneemt, zoals Waymo (zelfrijdende wagens), ligt de koerswinst op 24. Dat is dicht bij het marktgemiddelde', argumenteert Barron's. Alphabet zag eerder dit jaar de advertentie-inkomsten wegsmelten door corona, maar in het derde kwartaal was er al een herstel van 15 procent.