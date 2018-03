Drie nieuwkomers op beurs Amsterdam

Binnenkort komen er in twee dagen tijd drie nieuwe aandelen bij op het Damrak. Het gaat om een ambitieuze groeier, een kleine bank en een gespecialiseerde distributeur.

Welke CEO op vrijdag 23 maart 's ochtends in de beurshal op de gong mag slaan, valt nog af te wachten. Dan verschijnen zowel de zakenbank NIBC als de groothandelaar B&S op het koersenbord. Beide mikken op een waardering van 1,5 miljard.

Een dag eerder vindt de generale repetitie plaats. Dan komt Alfen naar de beurs. Als bekendste product heeft het laadpalen, die ook in uw garage passen. Alfen maakt ook het volledige energiesysteem in grote serres of batterijen zo groot als vrachtcontainers. Bijna de helft van alle Alfen-aandelen zullen eind volgende week genoteerd zijn. Omdat het over een kleiner bedrijf gaat, brengt de verkoop in totaal minder op dan bij NIBC of B&S.

'In de drie gevallen cashen de bestaande aandeelhouders. Ze hebben geen vers geld nodig om te groeien.'

Zoals gewoonlijk kunnen Belgen niet aan Nederlandse beursgangen deelnemen. Toch loont het de moeite uw huiswerk te maken voor de eerste beursdag. Die gaat traditioneel gepaard met een hyperactieve handel in het aandeel, met grote koersbewegingen op één dag. Als u uw oog op een nieuw aandeel hebt laten vallen, kunt u het misschien goedkoper op de kop tikken dan wie aan de beursgang mocht deelnemen.

‘In de drie gevallen cashen telkens de bestaande aandeelhouders,’ stipt Nico Inberg, beursanalist van de Nederlandse beleggerswebsite IEX, aan. ‘Het zijn geen bedrijven die vers geld nodig hebben om te kunnen groeien. De drie bedrijven zijn ook winstgevend. Het sentiment op de beurs is goed.’

Als de oprichter of de enige aandeelhouder van zijn investering af wil, wekt dat makkelijk argwaan op. ‘Natuurlijk hebben ze hun rekenwerk gedaan en zijn ook de motieven van de begeleidende banken niet in het voordeel van kandidaat-kopers. Maar dat is geen reden om elke beursgang links te laten liggen. Takeaway.com verdubbelde sinds de beursgang van eind 2016. Een belegger moet trouwens altijd opletten met wat hij koopt.’

In het geval van Alfen is dat een ambitieuze groeier, die alle winst wil investeren en dus geen dividend uitkeert. Alles wat met energieopslag te maken heeft, kan op sympathie van de beurzen rekenen. Het Nederlandse AMG, dat al tientallen jaren op een voorraad lithium zit, is op de beurs vier keer meer waard dan begin 2016. ‘Alfen schurkt aan tegen het lithiumverhaal, dat een beurskoers bijna even sterk beïnvloedt als het woordje Blockchain', grapt Inberg.

Dan lijkt het businessmodel van distributeur B&S een pak saaier. Toch is het een speciaal geval en gaat een vergelijking met de voedingsgroothandel van Sligro niet op. ‘B&S is grotendeels Amazon-proof’, argumenteert Inberg. Dat is een troef in de distributiesector, waar de beurskoersen schichtig reageren op een persbericht van de e-commercereus. ‘B&S heeft speciale klanten, zoals cruiseschepen of militaire vredesmissies. Het is vooral bekend als de eigenaar van een rist taxfreewinkels op Europese luchthavens, maar het heeft ook winkels in NAVO-gebouwen.’

Ook dat bedrijf is een groeier. Onder andere via overnames wil CEO Bert Meulman de omzet elk jaar met een tiende doen groeien. Hij en oprichter Willem Blijdorp zijn vandaag de enige aandeelhouders. Een dividend sluiten ze niet uit. Blijdorp houdt na de beursgang iets meer dan de helft van de aandelen over.