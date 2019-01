Drie nieuwkomers voor Euronext Brussel in de pijplijn

Euronext Brussel verwacht op korte termijn drie nieuwe namen op zijn koersenbord.

Twee van de nieuwkomers zijn van oorsprong buitenlandse bedrijven, die de Belgische nationaiteit zullen krijgen. Dat zegt Vincent Van Dessel, de ceo van Euronext Brussel.

In de eerste plaats gaat het om Sequana Medical, een specialist in pompjes voor in de buikholte. Dat bedrijf verhuist onder impuls van zijn Belgische voorzitter Rudy Dekeyser van Zwitserland naar Gent.

Het tweede is het Griekse Titan Cement. Die cementgroep richtte een Belgische holding op die de aandelen op de Atheense beurs opslorpt en dan in Brussel zal noteren. Titan wordt zo de derde Griek in Brussel, na de industriële holdings Viohalco en Cenergy Holdings .

Brusselse digitale audio

De derde nieuwe naam wordt AudioValley , een Brussels bedrijfje dat sinds vorige zomer in Parijs noteert maar nu ook een notering in eigen land ambieert. AudioValley werd in 2003 opgericht door Alexandre Saboundjian en specialiseert zich in digitale audio-oplossingen. Er werken 132 mensen. Sinds de beursgang won het aandeel 6 procent.De marktwaarde is met 41,2 miljoen euro nog beperkt.

Nog met 111

Euronext kan de komst van vers bloed goed gebruiken. Het aantal genoteerde binnenlandse bedrijven is gezakt tot een dieptepunt van 111. Daarnaast noteren er nog 8 op de Access-markt (de vroegere Vrije Markt) en 7 op Euronext Growth (ex-Alternext).

Vorig jaar verdwenen vijf namen van de eerste markt: Dalenys, Ablynx, Sapec, Tigenix en RealDolmen. 2Valorise wordt binnenkort geschrapt. Bij Connect Group is het wachten op een formeel bod.

Drie nieuwkomers maakten hun opwachting: Shurgard, FNG en Acacia Pharma. De Nederlandse vastgoedgroep Eurocommercial Properties vroeg een tweede notering aan in Brussel.