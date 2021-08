Droombelegging Lotus Bakeries streeft Bel20-zitje na

Met een koerswinst van ruim 8.000 procent in 20 jaar is Lotus Bakeries zowat de beste belegging in Brussel. Het bedrijf wil die favorietenstatus eindelijk omzetten in een ticket voor de eredivisie - de Bel20 - en lanceert een charmeoffensief naar buitenlandse aandeelhouders.

Wie rond de mil­len­ni­umwis­se­ling 1.000 euro in Lotus Bakeries geïnvesteerd heeft, spaarde intussen ruim 83.000 euro bij elkaar. Weinig bedrijven op de Brusselse beurs kunnen een beter palmares voorleggen. De holding Texaf komt enigszins in de buurt met een winst van 6.000 procent over dezelfde periode. Dinsdag nam de opgelopen koers van de koekjesproducent een nieuwe sprong dankzij een knallend halfjaarrapport. Het succesverhaal rond de speculoosproducten met de merknaam Biscoff deed de omzet met 13 procent en de winst met 17 procent toenemen.

Het groeiverhaal is nog niet ten einde. De gezondere snackmerken als Nakd, Kiddylicious en Bear zagen een fors herstel na de coronacrisis en kunnen een belangrijke rol spelen in de groeiende on-the-gotrend waarbij consumenten maaltijden vervangen door makkelijke en voedzame snacks op verplaatsing. Een consumentenpatroon dat analist Guy Sips van KBC Securities als 'snackification' bestempelt en volgens hem een sterke basis vormt voor toekomstige groei .

Ons aandeelhouderschap is nu volledig Belgisch en dat strookt niet langer met het internationale bedrijf dat we vandaag zijn. Lotus Bakeries

Lotus Bakeries bereikte na de knalcijfers een nieuwe recordkoers van 5.500 euro. Om het nominaal almaar duurdere aandeel toegankelijker te maken, dromen kleine beleggers al langer luidop van een aandelensplitsing. Maar ook deze keer is Lotus formeel: 'Een stock split wordt niet bekeken.'

Toch gooit het bedrijf de benadering van zijn aandeelhouders over een andere boeg. Het neemt zich voor om zijn zogenaamde investor relations fors op te drijven, specifiek naar potentiële buitenlandse aandeelhouders. 'Ons aandeelhouderschap is nu volledig Belgisch en dat strookt niet langer met het internationale bedrijf dat we vandaag zijn', legt communicatiedirecteur Brechtje Haan uit. 'We willen beide beter op elkaar afstemmen en buitenlandse investeerders warm maken voor ons verhaal, onder meer met roadshows.'

Door buitenlands kapitaal aan boord te halen, wil Lotus de omloopsnelheid of velocity van zijn aandeel verhogen. Dat geeft de verhouding weer van het aantal verhandelde tot het totaal aantal beschikbare aandelen. Daarmee maakt het impliciet de ambitie kenbaar om toe te treden tot de Bel20, want velocity behoort tot de Bel20-criteria voor een toegangsticket.

Met een marktkapitalisatie van 4,71 miljard euro is Lotus al ruim groot genoeg. Lotus Bakeries zou meteen een stevige middenmoter zijn die groter is dan zes van de huidige Bel20'ers: Melexis, Galapagos, Cofinimmo, Befimmo, Telenet en Aedifica. Maar een tweede vereiste, de zogenaamde free float velocity, ligt onder het liquiditeitscriterium van 35 procent en verhindert nu nog de toetreding.

Als we door een toegenomen omloopsnelheid in de Bel20 kunnen komen, is dat mooi meegenomen. Brechtje Haan Communicatiedirecteur Lotus Bakeries