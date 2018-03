Drukken, kraken en smullen maar

Het resultatenseizoen is voorbij. Behalve een handvol lilliputters als ABO Group (-0,7%, 3,90 euro) maar ook de holding Sofina (+1,8%, 137,80 euro) had vrijdagochtend het hele koersenbord van Brussel inzage in zijn resultaten over 2017 gegeven.

Van de ‘nobiljons’ van Sofina weten we dat ze vasthouden aan tradities. Maar de gewoonte om de allerlaatste werkdag van maart nabeurs resultaten te publiceren, interpreteren ze bij de Waalse holding wel erg strikt. Zelfs op Goede Vrijdag, toen de beurs dicht bleef, duurde het tot 17.40 uur eer het persbericht in onze digitale brievenbus viel. Rijkelijk laat voor een holding die sinds kort vernieuwing en een betere communicatie hoog in het vaandel wil dragen.

Het overschouwen van de vele cijfers, tabellen en vooruitzichten kan u een moment van rust opleveren. Wars van de dagelijkse of zelfs maandelijkse beursperikelen kunnen ze u helpen te bepalen welke bedrijven u nog in uw portefeuille wil, en voor welke namen u op de loer moet liggen als de koersen zakken. Beslis welke prijs u wilt betalen of wilt ontvangen voor een aandeel, gemeten aan de winst, de dividenden of de boekwaarde. Omdat de beurs nu eenmaal vaak als een rollercoaster op en neer gaat, is de kans groot dat u dan kan toeslaan. Deze week vonden alvast Luc Tack en Francis Van Eeckhout de tijd rijp om voor het eerst sinds lang wat aandelen van hun bedrijven Tessenderlo (+2,1%, 34,05 euro) en Deceuninck (+6,6%, 2,90 euro) in te slaan.

Sinds begin februari zwiepen de koersen veel vaker op en neer, al is de voorlopige trend neerwaarts gericht. Begin deze week bereikte de EuroStoxx50-index zijn laagste punt in precies een jaar. Zorgen over een hogere rente, de dure euro, een mogelijk vertragende groei en sinds kort de belemmering van de vrijhandel doen de angstbarometer in het rood gaan.

De aanpak van Donald Trump is wat bruusk - om het licht eufemistisch te zeggen - maar op bepaalde vlakken heeft hij een punt. China is met een handelsoverschot van 375 miljard dollar met de VS de gebeten hond voor de Amerikaanse president.Ook zijn voorganger Barack Obama hekelde trouwens meermaals de vele belemmeringen voor buitenlandse bedrijven in China. Probeer er maar eens technologie voor de erg protectionistische banksector te slijten.

China blijft zich ook schuldig maken aan dumping, zoals van soda - de basis voor tal van schoonmaakmiddelen -, waaronder de chemiegroep Solvay ( +0,4%, 112,85 euro) lijdt. Maar ook de VS zijn niet onschuldig. Zo kunnen Belgische baggeraars zo goed als niet werken in Amerikaanse wateren, wat CFE (+7,4%, 110,60 euro) benadeelt. Hopelijk kan de Amerikaanse druk net leiden tot de opheffing van sommige belemmeringen, in plaats van een handelsoorlog te ontketenen.

Maar terug naar de Belgische cijfers. Het valt op dat veel bedrijven fors investeren in innovatie, wat goed is voor de toekomst. Dat geldt ook voor de lichting vaak kleinere ondernemingen die in de tweede helft van maart informeren. Miko (-1,7%, 118 euro) zag zijn nettowinst 27 procent groeien. De koffie- en plasticsgroep verwees voor die klim expliciet naar een nieuwe, revolutionaire roomijsverpakking. Wat zoekwerk leert dat het om de potjes voor het nieuwe Magnum-ijs van de multinational Unilever gaat, een van de grootste klanten van Miko.

Dochter Mikopac ontwierp de verpakking samen met het Vlaamse bedrijf Verstraete. Via een gratis bonnetje in Plus-punten van Ahold Delhaize (+2,9%, 19,24 euro) hebben we het zelf uitgetest. Je moet het potje - de ‘pint’ - tien minuten uit de vriezer zetten, en daarna aan weerszijden het gegolfde plastic indrukken, waardoor je het chocolade omhulsel binnenin kraakt.‘Carefully made to be broken’, zo prijst Unilever het aan. Het resultaat is een superlekker ijsje dat door de gekraakte chocola aan de buitenzijde heel vernieuwend is.

Miko gebruikt voor de productie de ‘in-mould-labeling’-techniek (IML). Daarbij wordt een voorbedrukt label van polypropyleen in een matrijs geplaatst, waarna vloeibaar plastic wordt toegevoegd. Het resultaat is dat het label en de verpakking één geheel vormen. Een glossy metaallook moet de consument in de supermarkt nog meer overtuigen. Het nieuwe potje was een belangrijke reden voor de groei met ruim een kwart van de bedrijfswinst van Miko’s kunststoftak, als we even geen rekening houden met een eenmalige superbestelling in Indonesië in 2016.

Het toont aan dat blijven innoveren cruciaal is. Zonder de nieuwe ultradunne dashboardlaag die Recticel met zijn spraytechnologie uitvond (+0,8%, 10,18 euro), had de schuimrubberspecialist nooit zijn autodivisie weer op de rails kunnen krijgen. Nu floreert die. Maar omdat die afdeling veel investeringen vergt, zoekt het bedrijf er een koper voor. Intussen werken er meer dan 100 onderzoekers in het departement Innovatie van de isolatietak, de grootste groeimotor van de groep.

Flying Doctors

Bij de holding Floridienne (+1,1%, 177 euro) is dochter Biobest de grote groeier. Dat bedrijf uit Westerlo is wereldleider in gewasbestuiving en -bescherming via insecten. Een van de gepatenteerde concepten is ‘Flying Doctors’. Dat heeft niets te maken met de gelijknamige Australische doktersserie, maar is een systeem waarbij de hommels bij het verlaten van hun korf door een reeks microbiologische stoffen lopen. Daarna brengen de diertjes die zoemend en nietsvermoedend naar de bloemen of planten. Biobest heeft al fabrieken in alle werelddelen, en mikt op nog veel meer. Daarom zet Floridienne voor het eerst het kapitaal open voor externe investeerders. Als u 10 à 20 miljoen kunt missen, u weet waar naartoe.

Solvay kreeg deze week samen met partner Essex Furukawa een innovatieprijs voor de KetaSpire-technologie. Die levert een nieuwe gecoate magneetdraad, ideaal voor elektrische en hybride motoren. Solvay levert er de polymeren coatings voor. De draad kan meer hitte en een groter voltage aan en biedt meer chemische weerstand.Hij zal elektrische motoren compacter en efficiënter maken, was het oordeel van de jury.

Solvay-CEO Jean-Pierre Clamadieu had trouwens nog een tip in petto voor onze regering. Volgens hem is de Amerikaanse F-35 nog de komende 30 jaar dé referentie onder de straaljagers. Als toetje zit in elk toestel voor zo’n 1 miljoen dollar aan Solvay-producten.

Innovatie is goed, maar let op voor bedrijven die alleen maar daarmee bezig zijn en voor de rest geen tot bitter weinig inkomsten hebben.In de biotech zijn we dat gewoon. In de chemie minder. Avantium (+0,2%, 5,36 euro) haalde amper 10 maanden geleden via een beursgang 109 miljoen euro op voor de ontwikkeling van een ‘groene’ biofles als alternatief voor pet.