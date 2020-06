Dubbele belasting op dividend Unilever verdwijnt

De beslissing van Unilever om volledig Brits te worden leidt ertoe dat Belgen geen dubbele belasting meer moeten betalen op het dividend.

Het levensmiddelenconcern Unilever maakte donderdag bekend dat er na 90 jaar een einde komt aan de dubbele Nederlands-Britse nationaliteit. Wie aandelen Unilever NV op de beurs van Amsterdam heeft, krijgt voor elk aandeel in bezit een aandeel Unilever PLC in de plaats.

De vereenvoudiging van de groepsstructuur bezorgt Unilever meer flexibiliteit Fernand de Boer Analist Degroof Petercam

De beurs reageert tevreden op de vereenvoudigingsplannen en stuurde het aandeel van bij de opening 4 procent hoger in een dalende markt. Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam verhoogde prompt het advies van 'afbouwen' naar 'houden'. 'De vereenvoudiging bezorgt Unilever meer flexibiliteit', zegt De Boer. Unilever krijgt door het samenvoegen van de aandelen een grotere beurskapitalisatie en een vlottere verhandelbaarheid. De Boer denkt dat dat Unilever helpt om andere bedrijven over te nemen. Het aandeel zal allicht zowel in de Britse FTSE100 als in de Nederlandse AEX25-index blijven.

Unilever PLC behoudt zijn tweede notering in Amsterdam, eentje in euro. Voor Belgische beleggers is er mogelijk een fiscale bonus. Op dividenden van Unilever NV is er een Nederlandse bronheffing van 15 procent boven op de 30 procent Belgische roerende voorheffing. Die bronheffing wordt ingehouden bij bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. Omdat Unilever een Brits bedrijf wordt, verdwijnt de bronheffing. De Nederlandse schatkist zou jaarlijks 200 miljoen euro aan inkomsten mislopen.

Londen of Amsterdam