Dubbele taks op Franse dividenden keert terug

Het Franse nutsaandeel Engie zit in de portefeuille van veel Belgische beleggers.

België en Frankrijk hebben een fiscaal verdrag geparafeerd dat het vooruitzicht op een lagere roerende voorheffing op Franse dividenden de grond inboort. Dat meldt de krant L'Echo.

Belgische beleggers die Franse dividenden innen en in Frankrijk roerende voorheffing betalen moeten in België minder roerende voorheffing betalen. Dat staat in arresten die het Hof van Cassatie en de hoven van beroep van Brussel en Antwerpen de jongste jaren hebben geveld op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk.

België wil voorkomen dat Belgische beleggers minder roerende voorheffing betalen als ze al in Frankrijk een bronheffing hebben betaald.

Maar de federale overheidsdienst (FOD) Financiën weigert zich bij die interpretatie van het verdrag tussen België en Frankrijk neer te leggen. Hij heeft een nieuwe cassatieprocedure gelanceerd tegen het arrest van het hof van beroep van Brussel en overweegt hetzelfde voor het arrest van het Antwerpse hof. In de praktijk betalen veel beleggers nog steeds een dubbele roerende voorheffing op Franse dividenden.

Nieuwe piste

Nu blijkt dat de Belgische overheid nog een andere piste bewandelt. Ze wil voorkomen dat Belgische beleggers in België minder roerende voorheffing betalen als ze al in Frankrijk een bronheffing hebben betaald.

De FOD Financiën bevestigt indirect dat België en Frankrijk in december een fiscaal verdrag hebben geparafeerd dat voorziet dat Belgische beleggers in België 30 procent roerende voorheffing moeten betalen, ook als ze in Frankrijk al een roerende voorheffing hebben betaald.