Duikend Econocom opnieuw minder dan miljard waard

Het was een rapport van Kepler Cheuvreux dat maandagochtend de wegglijdende trend van het aandeel Econocom kracht bijzette. In een update van slechts één pagina blikt de analist van dienst vooruit op 'magere cijfers voor de eerst jaarhelft' voor het Waalse IT-bedrijf. Maandag ging er al 6,8 procent van de koers, vandaag nog eens bijna 10 procent.

Met bakken tegelijk gooien beleggers het aandeel dinsdag over boord. Ruim een uur voor de slotbel op de Brusselse beurs werden vier keer meer stukken verhandeld dan het gemiddelde dagvolume van 2018. Een beurswatcher vernam dat er een grote verkoper aan het werk is.

De markten lijken heel abrupt de handdoek te gooien na een slappe prestatie van hun investering dit jaar. Sinds de piek ging er al 43 procent af , in de afgelopen maand 26 procent. Des te opmerkelijk is dat voor een aandeel dat jarenlang nieuwe hoogten verkende. De waarde van alle aandelen samen tikte een jaar geleden net niet de 2 miljard aan, en zakte vandaag opnieuw door de psychologische drempel van 1 miljard.

Winst

'We verwachten dat de recurrente operationele winst amper gestegen is in de eerste jaarhelft,' vertelde analist Thomas Poutrieux tegen zijn klanten. 'De omzetgroei zal vooral aangevuurd worden door de verkoop van hardware en outsourcingcontracten. Daarbij zijn de marges laag .'

'Het aandeel bleef de laatste tijd enorm achter op de sector,' concludeert Poutrieux. 'Maar omdat we weinig zicht hebben op verbetering in de komende kwartalen, zetten we het mes in onze prognoses.'