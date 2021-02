Duits autoplatform knalt bij beursdebuut

Het Duitse onlineverkoopplatform voor tweedehandsvoertuigen Auto1 won 40 procent op zijn eerste handelsdag. De Berrlijnse start-up die de 'Amazon voor auto's' wil worden vangt daarmee een miljardenwaardering.

Hoewel Auto1 in tweedehandswagens doet, was van krassend kachelen geen sprake op zijn eerste beursdag. De nieuwkomer in Frankfurt trok stevig op en landde bij de slotbel op 53 euro, 39,5 procent boven zijn intekenprijs van 38 euro die al aan de bovenkant van de vooropgestelde prijsvork lag. Tegen die eerste slotkoers pakt de nieuwkomer een beurswaardering van ruim 11 miljard euro. Daarmee maakt Auto1 meteen kans op een zitje in de MDAX, de Duitse midcapindex, de beursindex van de middelgrote bedrijven.

Bijna 31,3 miljoen nieuwe aandelen werden geplaatst. De aandeelhouders - waarvan de Japanse tech-investeerder Softbank met 20 procent de grootste is - hebben via een overtoewijzingsoptie nog eens 6 miljoen aandelen geplaatst. Twee investeerders vanaf het allereerste begin - Sequoia Capital en Lone Pine - kochten samen aandelen voor ongeveer 300 miljoen euro bij. De belangstelling voor de aandelen was verpletterend. Het duurde volgens Handelsblatt net geen 30 minuten voordat het hele uitgiftevolume van 1,8 miljard euro was verkocht.

Met een deel van het opgehaalde geld wil de Berlijnse onderneming achter onder meer Wijkopenautos en vooral het paraplumerk AutoHero zich klaarmaken voor groei. Ze wil de internationale referentie worden voor tweedehands autoverkoop, een sector die erg versnipperd is en met een wat onguur imago kampt. Daarbij werd al luidop het voornemen geuit de 'Amazon van de auto's' te willen worden.

Auto1 Opgericht in 2012 in Berlijn.

Onlineplatform voor de aankoop en verkoop van tweedehandse auto’s.

In België actief met de merken Wij Kopen Auto’s (Vendez Votre Voiture) en Autohero.

Omzet (2019): 3,5 miljard euro.

Nettoverlies: 121 miljoen euro.

Werknemers: 4.200, van wie minstens 150 in België.

350 vestigingen in tien Europese landen (22 in België). Lees hier meer.

De Berlijnse start-up is acht jaar oud en past helemaal in de platformeconomie. Op het koersenbord van Frankfurt is Auto1 een alternatief voor mature grote jongens als Volkswagen, Daimler en BMW. Al heeft het aandeel behalve die autolink weinig gemeen met die dividendbetalende powerhouses.

Auto1 is een investeringsintensief techplatform dat - op een miniplusje in het derde kwartaal - nog geen winst maakt. Op een omzet van 2,8 miljard euro bedroeg het aangepaste bedrijfsverlies (ebitda) op basis van het beursprospectus tussen 14,8 en 15,8 miljoen euro. Het bedrijf met 4.200 werknemers zou pas vanaf 2024 op een zwart cijfer mikken.

De markt voor gebruikte auto's in de Europese Unie heeft een omvang van naar schatting 600 miljard euro. De verwachting is dat Auto1 naarstig op overnamejacht zal gaan.