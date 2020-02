Duitse auto's remmen Kendrion af

Het Nederlandse Kendrion lijdt onder de problemen in de wereldwijde industrie, in het bijzonder de autosector. Dat meldt het bedrijf in zijn rapport over de jaarcijfers. 'De handelsspanningen en hun bredere impact op het consumentenvertrouwen hielden aan in 2019. De wereldwijde autoverkoop daalde vorig jaar met 6 procent. Ook zakte de inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie (een indicator voor het ondernemersvertrouwen, red.) tot het laagste punt in tien jaar', zegt CEO Joep van Beurden in het jaarrapport.