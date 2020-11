Duitse sterindex krijgt grote poetsbeurt na Wirecard-schandaal

De DAX-index, waarop de grootste bedrijven in Duitsland noteren, ondergaat zijn ingrijpendste transformatie in ruim 30 jaar. De prestigekorf vergroot in omvang en bedrijven moeten winstgevender zijn om toegang te krijgen

De belangrijkste Duitse beursindex DAX zal binnenkort 40 leden tellen in plaats van 30. Zowel de nieuwe als de toekomstige leden krijgen een reeks nieuwe kwaliteitscriteria opgelegd.

40 DAX-leden De DAX-index breidt uit van 30 naar 40 leden.

De transformatie volgt op een marktonderzoek door de indexbeheerder Qontigo, een onderdeel van beursuitbater Deutsche Börse. Uit een bevraging van 600 beurs- en boekhoudexperts volgen nieuwe regels rond rapportering en bestuur. Bedrijven die lid zijn van de index moeten verplicht een auditcommissie hebben. Een driemaandelijkse cijferrapportering wordt verplicht, net als gecontroleerde jaarlijkse resultaten. Er komen mechanismen om leden die niet voldoen aan de rapportageplicht snel uit de index te kunnen verwijderen.

Samenstelling

De samenstelling van de DAX is momenteel bepaald door de beurswaarde van een bedrijf en door het verhandelde volume. De volumeclassificatie valt weg, waardoor alleen de beurskapitalisatie als maatstaf overblijft. Kleinere bedrijven die wel een grote verhandelbaarheid kennen, zullen daardoor moeilijker toegang krijgen.

Het is de eerste wijziging van de indexregels sinds 1988. Het schandaal rond de fintechspeler Wirecard gaf aanleiding tot de hervorming. Het bedrijf zetelde twee jaar lang in de DAX ondanks herhaaldelijke beschuldigingen van fraude en boekhoudkundige onregelmatigheden. Toen het bedrijf als eerste DAX-lid in de geschiedenis failliet ging, groeide de druk om de regels voor de grootste nationale index in Europa te verstrengen.

Een belangrijk nieuw criterium is de verplichte winstgevendheid voor nieuwkomers, waardoor technologiestart-ups, die in hun eerste jaren veelal verlieslatend zijn, moeilijker toegang krijgen. Bedrijven die toetreden, moeten ten minste voor twee volledige boekjaren een positieve bedrijfswinst kunnen voorleggen. Delivery Hero , het bedrijf dat Wirecard in de DAX-index verving, voldoet niet aan die vereiste. De maaltijdbezorger kon nog nooit een jaarwinst voorleggen. De maatregel geldt niet voor de huidige leden van de index, dus Delivery Hero kon net op het nippertje toetreden.