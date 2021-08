Dure tech doet Degroof Petercam kiezen voor waardeholdings

Een test in een labo van Bureau Veritas, dat in de portefeuille van Wendel zit. Volgens Degroof Petercam houdt de markt onvoldoende rekening met de verborgen waarde in Wendel.

Omdat holdings met een focus op groeiaandelen en private equity al stevig gestegen zijn in tandem met de techrally, verkiest het beurshuis Degroof Petercam holdings die op waarde inzetten. Het grootste slachtoffer van de sectorupdate is Sofina, dat een adviesverlaging krijgt.

Sofina heeft er een ijzersterk beursparcours opzitten, constateert ook Degroof Petercam in een uitgebreid kwartaalrapport over genoteerde holdings. De holding van de familie Boël koerste in het tweede kwartaal nog maar eens 27,3 procent hoger, waarmee het de primus was onder het 18-tal holdings dat het beurshuis opvolgt. Het gemiddelde rendement van de groep holdings kwam uit op 8,2 procent, meer dan de 6,4 procent die de brede EuroStoxx600-index neerzette.

Samen met de stijgende koers liep ook de premie van Sofina tegenover de netto-actiefwaarde van zijn portefeuille verder op. Die premie bedraagt intussen al ruim 20 procent, een hele ommekeer tegenover de korting van 15 procent begin 2020, net voor de uitbraak van de pandemie (zie grafiek). Ook Brederode wist een korting om te buigen in een premie, zij het iets minder spectaculair.

De essentie In het tweede kwartaal deden de genoteerde holdings die Degroof Petercam opvolgt het met een rendement van 8,2 procent beter dan de brede markt.

Het beurshuis gelooft dat groeiaandelen te fors zijn gestegen in vergelijking met waardeaandelen. Het verkiest daarom holdings die gelinkt zijn aan waardebedrijven.

Degroof Petercam heeft koopadviezen voor Wendel, Prosus en Gimv.

Beide holdings hebben gemeen dat ze sterk op techgerelateerde groeibedrijven en private-equityinvesteringen focussen. En laat die beleggingsklassen nu net de wind in de zeilen hebben, ten koste van meer cyclische waardeaandelen zoals industrie en banken. ‘Ondanks de bezorgdheid in de markt over inflatie en stijgende rentes, die groeibedrijven significant zouden treffen, bleef groei het beter doen dan waarde. Wij geloven dat die trend te ver is doorgeschoten’, waarschuwt Degroof Petercam.

Alarmerend

Meer nog, het beurshuis verwacht een correctie voor de techsector gezien de ‘alarmerend’ snel oplopende waarderingen. Hoewel het ‘nagenoeg onmogelijk’ is er een timing op te kleven, voorspelt Degroof Petercam een rotatie van groei naar waarde. Om die reden heeft het een voorkeur voor holdings die meer gelinkt zijn met waardebedrijven. Die holdings, zoals het Franse Wendel, zagen hun korting nog oplopen. Volgens Degroof Petercam onderschat de markt het langetermijnpotentieel van deze holdings, waartoe het ook Peugeot Invest en Prosus rekent. Al zijn er wel ‘triggers’ nodig om de korting te doen krimpen.

Het grootste slachtoffer van de verwachte rotatie naar waarde is Sofina, dat zijn advies verlaagd ziet van houden naar afbouwen met een koersdoel van 362 euro. ‘Hoewel Sofina nog meerdere parels in zijn portefeuille heeft, waardeert de markt die parels alsof ze al verkocht zijn’, schrijft Degroof Petercam, dat een lagere premie van 5 procent boven op de netto-actiefwaarde gerechtvaardigd vindt. Omdat de koers vooruitgelopen is op de realiteit, bouwt het beurshuis zijn advies af.

Omgekeerd houdt de markt onvoldoende rekening met de verborgen waarde in Wendels portefeuille (de certificeringsgroep Bureau Veritas, het verfbedrijf Cromology). Het koersdoel stijgt naar 148 euro met een koopadvies. ‘Wendel heeft de ambitie zich te transformeren van een waardespeler naar een duurzame groeispeler’, met een focus op gezondheidszorg en tech. Het moet daarbij wel oppassen niet te veel te betalen nu de waarderingen oplopen, een risico dat Degroof Petercam incalculeert door een iets hogere korting - 33 procent - als doel te hanteren.

Tencent

Het beurshuis is ook te spreken over Prosus, dat de jongste maanden onder druk staat door zijn belang in Tencent. Dat Chinese techbedrijf loopt mee in het vizier van de Communistische Partij, die de Chinese techsector strikter wil reguleren.

De kmo-portefeuille van Gimv zou extreem goed moeten profiteren van de heropening van de economie. Degroof Petercam

Degroof Petercam merkt op dat de meeste Chinese bedrijven met een notering in New York, zoals Tencent, traditioneel tegen een korting noteren tegenover Amerikaanse sectorgenoten. Die korting is de laatste tijd verder opgelopen, maar kan op termijn krimpen als gevolg van de extra regelgeving. Die kan ook de juridische onduidelijkheid wegnemen over het ‘variable interest entity’-vehikel dat veel Chinese techbedrijven gebruiken voor een notering in het buitenland. Met een koersdoel van 104 euro rekent Degroof Petercam op zo'n 40 procent opwaarts potentieel.