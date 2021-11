Durfkapitaal goed voor bijna kwart van portefeuille GBL

GBL betaalde in augustus 268 miljoen euro voor een minderheidsbelang in Voodoo, een wereldleider op het gebied van mobiele games.

De holding van de familie Frère voert de forcing in private en alternatieve activa.

GBL behaalde over de eerste negen maanden van het jaar een nettowinst van 291 miljoen euro, iets minder dan over dezelfde periode vorig jaar. Die winstdaling was het gevolg van een boekhoudkundige minwaarde. De holding hecht vooral belang aan de cash earnings, zeg maar wat GBL binnenkrijgt, vooral via dividenden. Die cash earnings stegen met 12 procent naar 444 miljoen euro, onder meer dankzij hogere uitkeringen van Pernod Ricard.

GBL laat het belang van private equity stevig toenemen, zowel door investeringen als door verkopen van beursgenoteerde bedrijven. Dit jaar moet vooral de bouwgroep Holcim eraan geloven: sinds begin dit jaar zakte het belang van GBL van 7,57 procent naar 2,14 procent. Daarmee rijfde GBL 1,6 miljard euro binnen. De holding verkocht dit jaar ook voor 118 miljoen euro aandelen van GEA, waardoor het belang in de Duitse melkrobottenfabrikant van 8,51 naar 6,64 procent daalde. Het gros van de verkopen vond plaats voor de zomer.

Daartegenover staan investeringen in private activa, waardoor het belang van dat segment in de portefeuille stijgt van 17,2 procent eind vorig jaar naar 23,2 procent eind september. GBL betaalde in augustus 268 miljoen euro voor een minderheidsbelang in Voodoo, een wereldleider in mobiele games. Het verse geld moet Voodoo helpen overnames te financieren. 'We zijn zeer optimistisch over die investering', zegt CFO Xavier Likin.

Een belangrijke private investering is het callcenter Webhelp. Daarmee gaat het duidelijk goed. GBL waardeerde eind september het belang van 59,73 procent aan 1,48 miljard euro. Ter vergelijking: eind vorig jaar zette GBL een iets hoger belang van 61,45 procent in Webhelp tegen 1,04 miljard in de boeken.

'Minder repliceerbaar'

GBL is er zich goed van bewust dat de beurzen een hogere waarde toekennen aan holdings met een fors uitgebouwde private-equitypoot, zoals de rally in de holding Sofina de voorbije jaren toont. 'We hebben onze blootstelling in private equity verhoogd, zodat onze portefeuille minder repliceerbaar wordt', zegt CEO Ian Gallienne.

KBC Securities denkt dat de analistendag van GBL op 17 november een katalysator kan worden voor het aandeel. De holding zal dan meer info geven over haar strategie voor niet-beursgenoteerde bedrijven. Het beurshuis zette GBL donderdag op zijn top pick-favorietenlijst.