Duurdere olie zet olieaandelen op forse winst

De fors hogere olieprijs stuurt de Europese olieaandelen naar boven. Olieverbruikers, zoals luchtvaartmaatschappijen, vallen daarentegen scherp terug.

De aanslagen tegen Saoedische olie-installaties maken een vat ruwe Brent-olie even na de middag 8 procent duurder. De sector van Europese olie-aandelen stijgt daardoor 2,8 procent. Dat zijn in de eerste plaats de grote olie-maatschappijen. Zonder iets te moeten doen, krijgen zij plots meer geld van hun ruwe en geraffineerde olie. BP wint in Londen 4,2 procent, Royal Dutch Shell trekt in Amsterdam 2,8 procent hoger en Total stijgt in Parijs 2,6 procent. De kleinere, minder geïntegreede spelers winnen nog meer. Tullow Oil en Lundin Petroleum spurten 8 procent naar boven.

Ook de toeleveranciers aan de olie-industrie winnen fors terrein. Door de stijgende geopolitieke onzekerheid in het Midden-Oosten in combinatie met een hogere olieprijs, zullen meer bedrijven elders naar olie zoeken en meer investeren. Daar profiteert een bodemonderzoeker als het Nederlandse Fugro (+2%) of de verhuurder van drijvende opslagplatformen SBM Offshore (+3%) van. Ook leveranciers van apparatuur om naar olie te boren of het te vervoeren, gaan scherp hoger. Het Franse TechnipFMC wint bijna 6 procent, het Italiaanse Saipem 3 procent.

Luchtvaart

Voor de aandelenmarkten is het goede nieuws daarmee gezegd. 'De gebeurtenissen in Saudi-Arabië helpen alleen sommige oliebedrijven, maar voor de markt in het algemeen is de duurdere energie en de gestegen geopolitieke risico's slecht nieuws', waarschuwt hoofdeconooom Taimur Baig van DBS Bank.

De grote olieverbruikers zijn de eerste pineut. Voor luchtvaartmaatschappijen is kerosine de belangrijkste kost. AIR France KLM dondert 4,3 procent lager, Lufthansa zakt 3 procent en Ryanair 2 procent.