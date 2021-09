E-automaker Lucid geeft gas

Wall Street boekt herstel. Lucid Motors verwacht vanaf oktober de eerste elektrische auto's te leveren. Netflix neemt een gamestudio over. Cathie Wood verkoopt weer Tesla-aandelen.

De Amerikaanse beurzen boeken herstel na een zware beursdag dinsdag. Toen verloor de techbeurs Nasdaq 2,8 procent. Er zijn meerdere redenen voor de onrust van dinsdag, maar de belangrijkste lijkt de oplopende rente. Een hogere rente is vooral schadelijk voor techaandelen (meer uitleg: zie video).

Waarom krijgt tech klappen?

Woensdag is de sfeer rustiger. De Dow Jones wint rond 17.30 uur 0,5 procent, de S&P500 veert 0,5 procent op en de Nasdaq herstelt 0,3 procent.

Dat de technologiebeurs Nasdaq het slechter doet dan de industriële tegenhanger Dow Jones kan wijzen op een sectorrotatie van techaandelen naar bedrijven van de oude economie, zoals eerder dit jaar. Boeing is met een winst van 4,6 procent de grootste stijger in de Dow Jones.

Lucid Motors

Een opvallende stijger is Lucid Motors dat ruim 8 procent stijgt. De autobouwer is begonnen met de productie van elektrische auto's. Het bedrijf verwacht in oktober de eerste leveringen te doen. Lucid zegt dat het al meer dan 13.000 reservaties heeft voor zijn Lucid Air. Het verhoogt de geplande productie van de Dream Edition tot 520 voertuigen.

Daarnaast heeft de Amerikaanse milieubeschermingsdienst EPA onlangs de officiële schatting voor de te rijden afstand gegeven voor de Lucid Air Dream Edition. Die auto zou 837 kilometer kunnen rijden met een volle accu, waarmee het voertuig langer kan rijden dan welke elektrische auto ook. Ook de Air Dream Edition Performance en de Lucid Air Grand Touring zouden langer rijden dan de concurrentie.

Het aandeel is ruim verdubbeld sinds de IPO in juli. Lucid ging toe via een fusie met de SPAC Churchill Capital naar de beurs.

Netflix

Netflix veert 3,4 procent op. Het streamingbedrijf koopt de Californische videogamemaker Night School Studio, bekend van de game Oxenfree, en lanceert vijf mobiele games op Europese markten.

De overgenomen studio is met zijn 21 medewerkers geen gigant. Night School Studio maakte in 2016 wel een spraakmakend debuut met Oxenfree, een tienerthriller in bovennatuurlijke sferen met een bijzondere soundtrack. De games van de studio zijn verkrijgbaar op PlayStation van Sony, Xbox van Microsoft, Nintendo Switch en op pc. De studio brengt volgend jaar Oxenfree 2 uit op Nintendo Switch, PlayStation en pc. De overname verandert daar niets aan.

Reed Hastings, de CEO van Netflix, liet eerder verstaan dat games een deel van de toekomst van Netflix kunnen worden. Denk aan de interactieve film 'Black Mirror: Bandersnatch', waarbij kijkers de mogelijkheid krijgen de verhaallijn te sturen. De streamingdienst moet opboksen tegen concurrenten als Disney+ en HBO Max. Hastings beschouwt games als 'Fortnite' als concurrentie omdat ze beslag leggen op veel tijd van de consumenten.

'We beschouwen gaming als een nieuwe inhoudscategorie, net zoals onze expansie in originele films, animatie en non-fictietelevisie', schrijft Netflix in zijn jongste brief aan de aandeelhouders.

Het is niet duidelijk voor welk bedrag het bedrijf gekocht is.

Tesla en Wood

De Amerikaanse beleggingsgoeroe Cathie Wood heeft voor bijna 270 miljoen dollar Tesla -aandelen verkocht. Ark Investment Management, het beleggingsvehikel van Wood, verkocht via drie trackers meer dan 340.000 Tesla-aandelen, blijkt uit de dagelijkse tradingupdate. Zowat 11 procent van de activa van de ARK Innovation ETF is geïnvesteerd in Tesla-aandelen.