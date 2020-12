EA jaagt op Brits gamebedrijf

Wall Street wint terrein. Electronic Arts jaagt op de gameproducent Codemasters.

De Amerikaanse beurzen zijn in goeden doen. Beleggers hervatten de vaccinrally nu in Amerika het grootste vaccinatieprogramma ooit wordt uitgevoerd. Dat geeft beleggers de hoop dat de economie sneller dan verwacht weer naar een enigszins normale situatie kan teruggaan.

Het hoofd van de Amerikaanse missie, ook wel Operation Warp Speed genoemd, Moncef Slaoui denkt dat tegen eind deze maand al 20 miljoen Amerikanen zijn ingeënt tegen het virus. De opvolger van de Amerikaanse president Donald Trump, Joe Biden, heeft de ambitie om dat aantal op te trekken naar 50 miljoen tegen eind april. Daarmee is de beoogde groepsimmuniteit wel nog veraf. Zo bestelde de regering-Trump te weinig dosissen, en leeft ook veel wantrouwen tegen de razendsnel ontwikkelde vaccins.

De Dow Jones wint rond 16u45 0,8 procent.

EA

Er is een jacht aan de gang op het Britse racespellenbedrijf Codemasters . In november bood de videospellenmaker Take-Two Interactive nog 1 miljard dollar voor het groep, maar nu komt de Amerikaanse gameproducent Electronic Arts (EA) met een bod van 1,2 miljard dollar.

Volgens EA is er inmiddels een akkoord bereikt om Codemasters over te nemen, waarbij de aandeelhouders van het bedrijf 604 pence in cash krijgen (7,98 dollar). Dat is hoger dan de 528 pence die Take-Two eerder bood. Codemasters reageert goed op het bod. 'Om onze positie in de racegames te behouden hebben we nood aan additionele investeringen', klonk het bij de Britse onderneming.

Het nieuwe bod kan een biedstrijd veroorzaken rond Codemasters. Nadat Take-Two zijn bod van 1 miljard dollar deed zeiden analisten dat een dergelijk bod te laag was en dat vergelijkbare bedrijven duurder zijn. Ook bij beleggers viel het bod van Take-Two verkeerd.

Codemasters is de ontwikkelaar van spellen als Formula 1, Project Cars en DiRT. EA zit met een aantal games al in de categorie racing met titels als Need for Speed. Daarnaast bezit EA meer cash dan Take-Two. Volgens analisten ervaart EA sterke concurrentie van Take-Two en ziet het veel van zijn merken minder populair worden.

Door de pandemie is de vraag naar games fors toegenomen. Nu mensen veel minder activiteiten buiten kunnen doen en veel vrienden niet kunnen zien, slaan ze massaal aan het online gamen. Daarmee slaan ze twee vliegen in één klap: ze hebben vermaak en kunnen tegelijkertijd hun vrienden spreken. Daardoor is de omzet van de totale game-industrie dit jaar met 20 procent gestegen tot 174,9 miljard dollar.

Het aandeel Codemasters wint ruim 22 procent, EA klimt 1,6 procent en Take-Two veert 4,5 procent op.

Alphabet

Google, dat onder het moederbedrijf Alphabet valt, had maandag last van een wereldwijde storing. Daardoor vielen diensten als YouTube, Gmail en Google Drive uit. Inmiddels is alle storing verholpen: