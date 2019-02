ECB geeft bankaandelen zuurstof

De uitspraken van ECB-directeur Coeuré gaven ook maandag de bankaandelen een duwtje in de rug. De centraal bankier gaf afgelopen vrijdag aan dat de ECB mogelijk het TLTRO programma voor banken gaat herstarten.

Banken hebben al enige tijd last van het lagerentebeleid van de ECB. Door het klimaat van lage rentes zien de banken hun winstmarges slinken. Aan die lage rente kan de centrale bank weinig doen. De handelsspanningen en de internationale groeivertraging dwingt de monetaire autoriteit om de rentes laag te houden . Dit is nodig om de kredietverlening, en daarmee de economie, op gang te houden.

Wat de ECB wel kan doen is het banken goedkoper maken om voor een langere periode aan zeer lage rentepercentages te lenen. Precies dat is wat LTRO doet. Banken konden bij de laatste TLTRO-ronde tegen -0,4 procent lenen voor een periode van 4 jaar. Deze tarieven zijn zelfs lager dan de tarieven die de ECB hanteert op zeer kortlopende kredieten. Door de lage rente op TLTRO-leningen neemt de marge die banken kunnen maken op leningen toe, waardoor bankaandelen als ING en KBC sinds vrijdag in de lift zitten.