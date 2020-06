'ECB zal indien nodig aankoop rommelobligaties overwegen'

De ECB is bereid de aankoop van zogenamde 'gevallen engelen'-obligaties te overwegen, zegt directielid Fabio Panetta in een interview met de krant Le Monde. Dat is schuldpapier van bedrijven dat door de coronacrisis is gedradeerd van kwaliteit naar 'rommel'. 'We hebben laten zien dat we alle mogelijk maatregelen nemen om onze inflatiedoelstelling te behalen. We hebben het nog niet gehad over het opkopen van gevallen engelen maar als dat nodig is zullen we dat overwegen.'