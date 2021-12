EDF zwaar afgestraft na stillegging vier kerncentrales wegens scheurtjes

Meer dan 70 procent van de Franse elektriciteit wordt opgewekt door 56 kerncentrales die het land sinds de jaren 1960 heeft neergepoot. Om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van het klimaat af te remmen is kernenergie weer hot. Frankrijk is van plan de komende jaren een netwerk van kleinere kerncentrales uit te bouwen. Dat aan kernenergie risico’s verbonden zijn, ondervindt EDF , de uitbater van de Franse centrales.

In een reactor van de kerncentrale van Civaux in de buurt van de stad Vienne (40 km ten zuiden van Lyon) zijn door corrosie veroorzaakte scheurtjes ontdekt in buizen van het noodkoelwatercircuit. EDF legde meteen de andere reactor in Civaux stil en nam de twee reactoren van de centrale in Chooz in de Franse Ardennen tijdelijk uit dienst. De vier reactoren waarvan de productie stilligt, zijn van dezelfde generatie en hebben hetzelfde vermogen (1.450 MW).