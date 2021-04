Ecolo dropt politiek directeur in raad van bestuur Bpost

Ecolo benoemt politiek directeur Mohssin El Ghabri in de raad van bestuur van Bpost. Drie bestuurders verdwijnen uit het fel bekritiseerde orgaan.

Enkele weken nadat federaal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet, de CEO van Bpost, had geëist, verschuift de regering de eerste pionnen in de raad van bestuur. Dat blijkt uit de oproeping voor de algemene vergadering van 12 mei, die het beursgenoteerde bedrijf vrijdag publiceerde.

De essentie Bij Bpost moeten drie van de vier bestuurders met een aflopend mandaat vertrekken.

De regeringspartij Ecolo stuurt politiek directeur Mohssin El Ghabri naar de raad van bestuur.

De PS kiest binnenkort wellicht een nieuwe voorzitter voor Bpost.

De oppositiepartij N-VA hekelt de aanstelling van interim-voorzitter Ray Stewart, die in Florida woont.

Mohssin El Ghabri wordt een van de vijf bestuurders van de staat, die 51 procent van Bpost bezit. El Ghabri is politiek directeur van Ecolo en was kort schepen voor de partij in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. De politiek wetenschapper heeft een sterk ecologisch profiel. Hij werkte jarenlang bij Etopia, een denktank die nauw aanleunt bij Ecolo. In de raad van bestuur vervangt hij Bernadette Lambrechts (cdH), van wie het mandaat afliep.

Twee onafhankelijke bestuurders, Saskia Van Uffelen (CEO van Ericsson Belux) en Filly Teixeira, zien hun mandaat evenmin verlengd. Ze kregen intern forse kritiek omdat ze tot het eind vasthielden aan Van Avermaet. Nochtans was al maanden duidelijk dat diens mogelijke betrokkenheid bij een kartelschandaal in de Belgische beveiligingssector zijn positie onhoudbaar maakte. Van Uffelen en Teixeira zetelen nog in het benoemingscomité, dat de zoektocht naar een nieuwe CEO leidt.

Jos Donvil, de CEO van de voetbalclub Anderlecht, is de enige van de vier bestuurders met een aflopend mandaat die aan boord blijft. Donvil, die voor Open VLD zetelt, was in 2019 kandidaat om Bpost-CEO te worden. Hij verloor de strijd van Van Avermaet. Na diens ontslag werd Donvil gepolst om interim-CEO van Bpost te worden, maar dat weigerde hij, zei Donvil onlangs in verschillende interviews. Bpost stelde daarop juridisch directeur Dirk Tirez aan als voorlopige topman.

Florida

Het hoogtepunt van de algemene vergadering wordt de benoeming van de nieuwe voorzitter van Bpost. Dinsdag maakte het bedrijf bekend dat François Cornelis, wiens mandaat tot 2023 liep, per direct opstapt. De federale regering besliste eerder dat de PS vanaf 2023 de voorzitter van Bpost levert. Door het vervroegde vertrek van Cornelis (met cdH-etiket) komen de Franstalige socialisten wellicht sneller aan zet.

Bpost stelde intussen onafhankelijk bestuurder Ray Stewart aan als interim-voorzitter. De oppositiepartij N-VA neemt die benoeming onder vuur. De vroegere financieel directeur van het beursgenoteerde telecombedrijf Proximus woont in Florida, op een steenworp van Donald Trumps golfresort Mar-a-Lago. 'In een woelige periode moet de voorzitter elke dag aanwezig zijn om contacten te leggen met werknemers of te helpen in de zoektocht naar een nieuwe CEO', zegt Kamerlid Michael Freilich (N-VA). 'Het bedrijf leiden vanuit Florida is toch niet serieus? Dat kan je toch niet maken? Bpost is de grootste werkgever van het land.'

