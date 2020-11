Econocom behoudt fiscaal vriendelijke winstuitkering

Beleggers keken verrast op toen deze maand plots dividendbelasting werd ingehouden op hun coupon van Econocom. Normaal keert de IT-dienstengroep winst uit via een belastingvrije kapitaalteruggave. 'Dit klassieke dividend was eenmalig', klinkt het.

Econocom keerde op 16 november een dividend uit van 0,12 euro per aandeel. Een aantal lezers berichtte ons dat daarop 30 procent roerende voorheffing werd ingehouden. Dat is opmerkelijk omdat de IT-groep doorgaans werkt met kapitaalverminderingen die belastingvrij gebeuren. Het gaat daarbij om een uitkering van reserves waarop geen roerende voorheffing is verschuldigd.

'Dat we nu voor een klassiek dividend opteerden, is te wijten aan een timingskwestie', verklaart hoofd investeerdersrelaties Etienne Jacquet. 'Zo'n terugbetalingsregeling duurt doorgaans drie maanden langer om te organiseren, wat het onmogelijk gemaakt zou hebben om nog dit jaar een een uitkering te doen'.

Sterke balanspositie

Het moest dan ook snel gaan. In april besloot Econocom nog om zijn dividend te schrappen vanwege de covidcrisis. 'Maar onze sterke balanspositie in september deed ons van mening veranderen', aldus Jacquet, 'te meer omdat we niet langer een beroep doen op steunmaatregelen van de overheid en de winstuitkering dus ook maatschappelijk te verantwoorden was'.