Econocom duikt in het rood

De IT-dienstengroep belooft via besparingen dit jaar de beoogde 120 miljoen bedrijfswinst te halen.

Grosso modo beantwoorden de volledige halfjaarcijfers die Econocom woensdagavond vrijgaf aan de voorlopige cijfers uit juli. Pro memorie: de IT-dienstengroep stuurde begin juli een stevige winstwaarschuwing uit, wat het aandeel de grootste klap uit zijn beurscarrière opleverde.

Even later probeerde CEO Robert Bouchard de aandeelhouders te paaien met de belofte voor 30 miljoen aandelen eigen aandelen in te kopen.

Ook al komen ze dus niet 'out of the blue', fraai zijn de cijfers allerminst. De omzet steeg weliswaar nog 13 procent, maar de marges staan fors onder druk. Zelfs zonder rekening te houden met herstructureringslasten zakte het bedrijfsresultaat met 43 procent naar 32,1 miljoen euro.

Wel nieuw is het nettoresultaat. En dat kleurde over de eerste jaarhelft door het prijskaartje verbonden aan de reorganisatie 3,7 miljoen euro rood, tegenover een winst van 31,9 miljoen een jaar eerder.

Bouchard blijft wel bij de belofte om over heel 2018 een recurrente bedrijfswinst van 120 miljoen euro te realiseren. Dat veronderstelt dan wel een scherpe verbetering tegenover de 32 miljoen winst in de eerste jaarhelft. 'We denken 10 miljoen euro besparingen te realiseren in de tweede jaarhelft, 3,5 miljoen in het hoofdkantoor en 6,5 miljoen in de operationele afdelingen', luidt het.