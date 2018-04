Econocom maakt omzetbelofte waar

De IT-ingenieursgroep zette in het eerste kwartaal een omzetgroei van 3,2 procent zonder de impact van overnames neer. Alles samengeteld was er zelfs 11,8 procent groei.

Het omzetcijfer dat Econocom donderdagavond publiceerde ligt in de lijn van de verwachtingen. De bedoeling was om het hele jaar lang organisch sneller te blijven groeien dan de markt (grofweg 3 procent), met daarbovenop nog een extraatje van overnames. In de eerste drie maanden van dit jaar ging Econocom shoppen in Spanje (60% van Altabox) en Italiƫ (100% van BDF).