Econocom onderuit na covidalarm

De ICT-dienstverlener ziet geen herstel na de eerste coronagolf en snijdt fors in zijn omzetprognose. Die plotse ommekeer na eerdere zelfzekere berichten jaagt beleggers naar de uitgang.

Dat Econocom niet uitblinkt in heldere beleggerscommunicatie is een understatement. Met de regelmaat van de klok hekelen analisten de dichte mist die hangt over de strategie en het deugdelijk bestuur bij de ICT-dienstverlener.

Vrijdag blijkt dat de groep rond zakenman Jean-Louis Bouchard opnieuw de nodige hubris aan de dag legde toen ze in haar recente vooruitzichten een omzetherstel predikte. Dat doel blijkt niet haalbaar, leren de kwartaalcijfers. In de eerste negen maanden daalden de verkopen met 12,5 procent tot 1,83 miljard euro. Begin september had Econocom nog gewag gemaakt van een verbetering in alle divisies en stelde het een omzetkrimp van maximaal 6 procent voorop voor het hele jaar. De groep slikt die omzetprognose opnieuw in en verwacht dat de trend van de eerste jaarhelft - een omzetdaling met dubbele cijfers - zich doorzet.

Opmerkelijk is dat Econocom ondanks die forse omzetdaling verwacht de winst op peil te houden. 'We blijven bij ons voornemen om met onze recurrente winst het niveau van 2019 minstens te evenaren', aldus het persbericht.

Dividend

De balans wapenen door winst in het bedrijf te houden is niet aan de orde. Begin oktober kondigde Econocom de uitkering van een interim-dividend aan en gaf het aan dat ook een finaal dividend in de kaarten zit. Analisten noemden dat een grote verrassing wegens het voornemen van de groep om tegen 2021 schuldenvrij te zijn.

Begin september verraste Econocom door plots actief te worden in de scheepvaartindustrie.