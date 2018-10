Econocom overtreft analistenprognoses

De IT-dienstengroep boekte tijdens de eerste negen maanden van 2018 een omzet van 1.944 miljoen euro, goed voor een groei van 13,5 procent.

Dat betekent dat de omzet in het derde kwartaal boven de analistenverwachtingen ligt. Een analist van beurshuis ING rekende op 573 miljoen euro, maar Econocom verraste met 625 miljoen euro.

Het nieuws moet een opsteker zijn voor aandeelhouders na de tegenslagen van de voorbije maanden. Econocom was jarenlang een bedrijf dat als kool groeide waarbij overnames snel geïntegreerd werden en sterke resultaten lieten optekenen. Maar de motor sputtert. En dat is ook te merken aan de beurswaarde. Een jaar geleden tikte die net niet de 2 miljard euro aan, maar na dip van de voorbije maanden blijft daar amper 710 miljoen euro van over.

2 miljard De beurswaarde van Econocom tikte een jaar geleden net niet de 2 miljard euro aan, maar na dip van de voorbije maanden blijft daar amper 710 miljoen euro van over.

De IT-dienstengroep verlaagde eerder dit jaar zijn prognose voor de bedrijfswinst tot 120 miljoen, en houdt daar aan vast. Dat is aanzienlijk minder dan de 154 miljoen euro vorig jaar terwijl het management in de lente nog een groei vooropstelde.

Kostenbesparingen

Maar zelfs die lagere prognose betekent dat het bedrijf in de tweede jaarhelft een enorme stap vooruit moet zetten. In de eerste jaarhelft boekte Econocom namelijk amper 32 miljoen euro winst, wat deels te wijten was aan uitgestelde contracten in de leasingdivisie.

CEO Bouchard hoopt de ambities te kunnen waarmaken, onder andere door een kostenbesparingsprogramma van 10 miljoen euro te versnellen. Maar in welke mate dat alles al effect had op de winstmarge in het voorbije kwartaal, is nog onduidelijk.