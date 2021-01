Economische oorlogswinter sijpelt door op beurzen

Conjunctuurgevoelige aandelen als Aperam , Solvay en Umicore leveren tot 4 procent in. Ook de banken ING en KBC moeten in het verweer nu beleggers het risico op wanbetaling van kredietnemers weer hoger inschatten.

Tegenvoets moet ook de goudprijs, doorgaans de meest populaire veilige haven, inleveren. Goud verliest 0,9 procent naar 1.834 dollar per ounce. De bitcoin, die op slechte beursdagen vaak wint, moet ook in het verweer en zakt onder 30.000 dollar.

Duitsland

De Europese beurzen zagen hun verliezen uitdiepen na nieuws uit Duitsland. De Duitse regering verlaagt haar prognose voor de economische groei in 2021 van 4,4 naar 3 procent. Ze verwacht dat de tewerkstelling dit jaar stagneert. Duitsland voorspelt dat de economische activiteit pas midden 2022 weer op het precoronapeil zit, zes maanden later dan de vorige prognose. Door de verlengde lockdowns zal het herstel langzamer verlopen dan verwacht.

Dat de grootste economie van Europa pessimistischer is over het herstelpad voor de economie, weegt op het sentiment. De opmars van nieuwe virusvarianten en de tragere vaccinuitrol in Europa zijn een extra rem die beleggers doet twijfelen aan de beurswaarderingen. Sinds zijn dieptepunt in maart won de Bel20 43 procent.