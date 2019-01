Eddy Duquenne (Kinepolis): 'Netflix zien we niet als concurrent'

Eddy Duquenne, de CEO van de bioscoopgroep Kinepolis, heeft geen schrik van streamingdiensten als Netflix. Hij is klaar om de internationale expansie voort te zetten, zonder het defensieve karakter van het bedrijf op het spel te zetten.

De bioscoopgroep Kinepolis heeft een decennium van forse expansie achter de rug. CEO Eddy Duquenne is van plan dat parcours aan te houden. Overnames, innovatie, een ruimer en beter aanbod voor klanten die de groep steeds beter leert kennen via data-analyse, en beleving staan centraal. Al kunnen wat meer blockbusters en wat slechter weer zeker helpen. De lezers van De Tijd vuurden tijdens onze derde CEO Talks hun vragen af.

Kinepolis is de voorbije vier jaar gegroeid van 23 naar bijna 100 bioscopen, en werd actief in landen als Canada en Nederland. Kunt u die groei voortzetten, en naar welke landen kijkt u dan?

Eddy Duquenne: 'We zijn klaar voor verdere groei. We hebben er de financiële slagkracht voor en het talent in huis. We spreken met meerdere potentiële kandidaten, maar er is moeilijk een timing op te plakken. Voor een verkoper, vaak een familiale groep, is het een emotioneel proces om het bedrijf uit handen te geven. Het is ook voor ons onduidelijk of er dit jaar een overname komt. In ieder geval blijven we hier zeer gedisciplineerd mee omgaan. Als een overname niet past in de strategie van waardecreatie voor de groep, doen we het niet.'

'We kijken bij voorkeur naar landen met een stabiele economische omgeving. Die vind je vooral in het noorden. De overname van Landmark in Canada is geen toeval. Het gaat om een stabiel land met veel koopkracht en een groeiende bevolking. Een ideale cocktail voor ons.'

De Canadese bezoekers geven minder uit dan in Europa. Denkt u dat Kinepolis dat kan opdrijven?

Duquenne: 'We zijn zeer enthousiast over onze Canadese overname. We hebben het oude team gehouden. We brengen er heel wat knowhow bij, maar ook kapitaal dat we bereid zijn te investeren. Die combinatie moet ertoe leiden dat we een aantal van onze succesvolle concepten in Europa ook in Canada zullen testen. In Kanata hebben we zopas onze gekende selfserviceshop geïnstalleerd.'

'Bij de vorige bioscopen die we overnamen, zijn we er in geslaagd de brutobedrijfswinst gemiddeld te verdubbelen. We hebben daar een sterke trackrecord in. Dat is in grote mate te danken aan de knowhow en de innovatie van het personeel. Voorstellen om iets efficiënter te maken of meer inkomsten te genereren, komen vooral van de vloer. Een voorbeeld: een Franse werknemer kwam op het idee een ander soort zak te maken waarin onze popcorn 10 in plaats van 3 dagen vers kan blijven. Dat brengt ons meer dan 300.000 euro per jaar op. Elke eurocent die we per bezoeker besparen of extra genereren, moet je maal 35 miljoen tickets rekenen.'

Cinema goedkoop

U zegt steeds dat een avondje bioscoop een goedkope uitstap is. Maar is het dat nog wel? Een ticket met een cola kost evenveel als een hele maand Netflix. Is cinema niet te duur aan het worden?

Naar koopkracht zit België bij de goedkoopste landen voor een filmticket. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

Duquenne: 'In vergelijking met andere avondjes uit, zoals een etentje of concert, is cinema goedkoop. Naar koopkracht zit België bij een van de goedkoopste landen voor een filmticket. Maar nog veel belangrijker is dat naar de bioscoop gaan een sociale beleving is. Je moet de vergelijking maken met een steak eten thuis of op restaurant. De beleving is compleet anders.'

In welke mate is het businessmodel van Kinepolis bestand tegen Netflix en andere streamingkanalen die steeds meer op series mikken?

Duquenne: 'Netflix zien we niet als een concurrent. Onze grootste concurrentie zijn andere belevingen zoals een terrasje doen. Als het prachtig weer is, kost ons dat makkelijk 20 procent bezoekers. Er is trouwens altijd al de mogelijkheid geweest om films lineair te bekijken op tv, met video on demand of via de videotheek voordien. Hoe meer er over film te doen is, hoe beter. We zien geen impact van de streamingdiensten op het bioscoopbezoek. Ik heb het gevoel dat Netflix eerder een concurrent voor de gewone televisie is, maar niet voor een cinemabeleving. Uit onderzoek blijkt bovendien dat Netflix-kijkers meer frequente bioscoopbezoekers zijn. Ik denk trouwens dat Netflix in de toekomst een leverancier van de bioscopen wordt. Netflix produceert al meer films dan de Hollywood-studio's. Bioscoop is een belangrijke inkomstenbron voor producenten, en mijn verwachting is dat op termijn Netflix die opportuniteit niet zal laten liggen. In de VS doet Amazon dat trouwens al. Alles draait om het financieringsmodel van films. Je mag niet vergeten dat bioscopen zowat de helft van de entreeprijs aan de producenten storten. Bij andere betaalkanalen gaat het om centiemen.'

Hollywood niet creatief genoeg

Wat is voor u de grootste uitdaging in de business?

We zien dat de Hollywood-vervolgfilms steeds minder succes kennen. Er treedt vermoeidheid op. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

Duquenne: 'Een belangrijke uitdaging is dat langs de aanbodzijde Hollywood zich moet heruitvinden. Hollywood heeft de kaart getrokken van de 'sequals' en heeft veel groei gerealiseerd met deze makkelijke vervolgformats in de groeilanden. Maar de grote studio's innoveren te weinig. Er is te weinig creativiteit. We zien dat die vervolgfilms steeds minder succes kennen. Er treedt vermoeidheid op. We merken wel dat als Hollywood met alternatieven komt zoals '50 Shades of Grey', 'LaLaLand' of 'Avatar', dat voor een nieuwe attractiviteit zorgt.'

'We moeten ons daaraan aanpassen. Ik verwacht dat we door het grotere aanbod in de rest van de wereld evolueren naar een andere diversiteit van films. Wij zetten al tien jaar in op het goed leren kennen van onze klanten, en beschikken daardoor over een rijke basis van klantendata. Ik denk dat in de toekomst het succes van bioscopen zich steeds meer zal afspelen rond de beleving en de juiste keuze van content. We moeten de sommelier van de film worden: we willen u zo goed kennen dat wij u iets aanraden dat u aanspreekt.'

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

Duquenne: 'In plaats van af te wachten tot films door Hollywood worden aangeboden, gaan we zelf op zoek naar content die onze doelgroepen kan boeien. Ik denk aan etnische inhoud, zoals Turkse of Roemeense films. Of Japanse films, die we programmeren in Madrid omdat daar veel Japanners wonen. In België deed de Poolse film 'KLER' het heel goed.'

'Naast films programmeren we opera, popconcerten, of virtuele bezoeken aan toptentoonstellingen. Dat is mogelijk door de digitale projectoren, terwijl vroeger alles op pellicule moest staan. Bovendien hebben wij meerdere zalen, waardoor we met content meer kunnen experimenteren.'

Structureel daalt het cinemabezoek in de westerse wereld al sinds de Tweede Wereldoorlog met een gemiddelde van 0,3 à 0,5 procent per jaar. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

'Structureel daalt het cinemabezoek in de westerse wereld al sinds de Tweede Wereldoorlog met een gemiddelde van 0,3 à 0,5 procent per jaar. Maar we zijn er de jongste tien jaar in geslaagd om in de bestaande bioscopen de omzet met nagenoeg 25 procent te doen stijgen door een hogere verkoop per klant, door een premiumisatie en door het afstemmen van het aanbod op doelgroepen. We boren ook nieuwe inkomstenstromen aan zoals business-to-business, dat 14 procent van onze omzet in Europa uitmaakt. En we optimaliseren het inkomen uit onze vastgoedportefeuille.'

Bewegende stoelen

Kinepolis staat bekend als een technologische innovator. Wat zijn de kansen, maar ook de risico's van nieuwe technologie zoals virtual reality of 4D?

Duquenne: 'We zien virtual reality niet als een bedreiging, want je beleeft er samen met anderen geen emotie mee zoals bij ons. We zien het daarom niet direct als iets wat wij moeten aanbieden. Sommige technologieën kunnen de beleving van bepaalde type films versterken, maar niet altijd. Bij een film als 'Niet Schieten' geeft 3D geen toegevoegde waarde. Avatar zonder 3D is dan weer Avatar niet.'

'4DX is een beleving waarbij de stoelen bewegen, en er regen, wind en geur wordt toegevoegd, aangestuurd door de inhoud van de film. We hebben in vijf zalen een 4DX-beleving toegevoegd. We testen hoe de klant daarmee omgaat en reageert. Vandaag zijn we bezig aan een programma om 4DX in meerdere bioscopen uit te rollen. Het is een innovatie waar sommigen meer voor willen betalen. We merken trouwens dat de tevredenheid nog groter is als de bezoekers zich een extraatje aanschaffen, zoals onze 'cosy seats', waar je met twee in kunt.'

Kunt u zelf nog genieten van een avondje cinema? Of is dat puur werk voor u?

Duquenne: 'Als we de juiste film uitgekozen hebben, concluderen mijn vrouw en ik steeds: 'Dit moeten we toch eens meer doen!''