Een gifpil voor Kiadis

Kiadis Pharma houdt voor 29 maart een bijzondere aandeelhoudersvergadering om goedkeuring te krijgen voor een gifpilconstructie. Het bedrijf wil dat de directie, met goedkeuring van de Raad van Bestuur, in staat is om call opties uit te geven die recht geven op preferente aandelen. Deze opties worden verleend aan een onafhankelijke stichting die vijandige overnames moeten voorkomen.

Analist Lenny Van Steenhuyze van KBC Securities geeft aan dat het bericht geen reden is om te denken dat er op de korte termijn een overnamedreiging is. 'Dit soort constructies zie je vaker bij biotechbedrijven. Er zijn in het verleden genoeg voorbeelden geweest van biotechspelers die dit hebben gedaan, zonder dat er een direct overnamegevaar was'.