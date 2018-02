Een gok van 18 miljard tegen de Europese beursrally

Hefboomfondslegende Ray Dalio zet zwaar in tégen de Europese beursrally. 'Omdat een sterke economie vaak samengaat met een dalende beurs'.

18 miljard dollar ofte 14,5 miljard euro. Dat is de gok tégen de Europese beursrally die Ray Dalio heeft opgebouwd. Dalio is niet zo maar iemand. De filosoof-belegger is oprichter en topman van zijn eigen 150 miljard dollar grote speeltuin: Bridgewater Associates, het grootste hefboomfonds ter wereld.

Sinds begin februari bouwde Dalio belangrijke shortposities uit in een reeks Europese steraandelen. Alleen al in Duitsland is de lijst indrukwekkend, leert het officieel berichtenblad Bundesanzeiger: Bridgewater heeft flink wat stukken geshort van onder meer Siemens , Daimler, BASF , Bayer en Adidas.

Ook elders in Europa belopen de gokjes à la baisse in de honderden miljoenen bij onder meer de oliereus Total , bankgigant BNP Paribas en farmagrootheid Ablynx-overnemer Sanofi . De grootste gok is tegen Siemens, goed voor meer dan 1 miljard dollar, becijferde persbureau Bloomberg.

Dalio communiceert weinig, behalve via LinkedIn. Op de professionele jobsite legt hij in een recente post uit waarom hij tegen de beursrally speculeert, terwijl de Europese economie als een tierelier draait. Hij stipt aan dat het onzin is te denken dat een boomende economie per definitie samengaat met een boomende beurs.

Schermvullende weergave ©Bundesanzeiger

'De sterke stijging van de vraag botst op een beperkte capaciteit. Dat leidt tot hogere prijzen en winsten en zet centraal bankiers er toe aan de rente te verhogen. Die hogere rente vertaalt zich in lagere aandelen en andere financiële activa, aangezien je een hogere discontovoet hanteert om toekomstige kasstromen naar het heden te vertalen. Daarom is niet ongewoon om een sterke economie hand in hand te zien met een zwakke aandelenmarkt. Mensen die die dynamiek niet snappen, komt zoiets vreemd over.'

Merk op dat Dalio het waarschijnlijk niet specifiek op Europa gemunt heeft. Europese beleggers hebben gewoon het geluk dat hun toezichthouders shorters verplicht hun belangrijke posities openbaar te maken, op Wall Street geldt die verplichting niet. Met z'n gok gaat Dalio tegen de stroom in: de meeste strategen zien het feestje dit jaar nog even voortduren.