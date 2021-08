Een keuzedividend? Ga voor aandelen, niet voor cash

Bij de Belgische bedrijven die een keuzedividend aanbieden, waren aandelen dit jaar iets minder in trek dan vorig jaar. Al is opteren voor aandelen in plaats van cash stukken lucratiever.

De investeringsmaatschappij Gimv maakte vorige week als laatste met een keuzedividend bekend hoeveel procent van de aandeelhouders voor nieuwe aandelen koos in plaats van cash. Dat was 63 procent, waarmee Gimv een van de beste scores neerzet in de populariteitspoll die een keuze vaak is. Want hoe meer beleggers hun centen in de onderneming willen houden, hoe groter het vertrouwen in het bedrijf. Alleen de Congo-holding Texaf en de vastgoedverhuurder Wereldhave Belgium scoren met 65 procent nog iets beter.

58,1% AANDELEN BOVEN CASH Gemiddeld koos 58,1 procent van de beleggers voor een dividend in aandelen waar dat mogelijk was.

Gemiddeld koos 58,1 procent van de beleggers ervoor om zijn dividend in aandelen te ontvangen waar dat mogelijk was. Dat is iets minder dan de 61,7 procent van vorig jaar. Tien Belgische bedrijven boden de optie aan, tegen 13 in 2020. Een keuzedividend blijft in België nog de grote uitzondering. In Nederland is het meer ingeburgerd en geeft bijna een op de drie genoteerde bedrijven die optie. Al doen sommige Amsterdammers dat via een ‘dividend reinvestment plan’. Daarbij creëert het bedrijf geen nieuwe aandelen, maar koopt ze met de dividenden stukken op de beurs om die daarna onder de aandeelhouders te verdelen.

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Korting

Kiezen voor aandelen levert in bijna alle gevallen meer op. De Belgische bedrijven gaven een gemiddelde korting van 6,5 procent voor wie met zijn dividend intekende op nieuwe stukken. Door de recente beursklim liggen de huidige beurskoersen gemiddeld zelfs al 17 procent hoger dan de intekenprijzen. Voorlopig noteert geen enkel aandeel onder zijn intekenprijs.

Kiezen voor aandelen is meestal een win-winsituatie voor het bedrijf en de belegger. De bedrijven verhinderen een cashuitstroom, en versterken door de creatie van nieuwe aandelen hun eigen vermogen, waardoor ze meer kunnen investeren en sterker staan op lange termijn. De aandeelhouders krijgen een korting, en moeten bovendien geen beurstaks of transactiekosten betalen om hun belang te verhogen. Al rekenen sommige brokers een kleine kostprijs aan voor klanten die bij een keuzedividend voor aandelen opteren. Een vanzelfsprekend nadeel is dat de toekomstige winst over meer mondjes verdeeld moet worden.

De fiscus verliest er niets bij. Vadertje staat roomt eerst 30 procent roerende voorheffing van de coupon af, waarna u de nettocoupon kan herinvesteren in nieuwe aandelen.

Dit jaar versterkten de bedrijven op de Brusselse beurs hun balans met 219,3 miljoen euro via keuzedividenden. De vastgoedgroep Cofinimmo neemt daar met 64,8 miljoen de grootste slok van op.

Barco

Het helpt als de referentieaandeelhouders het goede voorbeeld geven en hun centen in de onderneming herbeleggen. Bij de beeldvormingsgroep Barco tekende zowel topman Charles Beauduin als de investeringsmaatschappij 3D van de families Donck en Desimpel voor 100 procent van hun dividendrechten in op aandelen. Zij waren daarmee goed voor bijna de helft van de besparing van 13 miljoen euro die dat Barco opleverde. Bij Beauduin mag dat niet verwonderen, gezien hij ook regelmatig Barco's bijkoopt op de beurs. Bij Texaf herbelegde voorzitter Philippe Croonenberghs 71 procent van zijn dividend in aandelen, ongeveer hetzelfde percentage als de Chinese familie Cha, die een tiende van Texaf controleert.

De grootste tegenvaller dit jaar is Ter Beke. Terwijl in 2020 nog 74 procent van de beleggers de cash links liet liggen, zakte dat dit jaar tot 56,4 procent.

De grootste tegenvaller dit jaar is Ter Beke. Terwijl in 2020 nog 74 procent van de beleggers de cash links liet liggen, zakte dat dit jaar tot 56,4 procent. Dat betekent dat de familie Coopman, die twee derde van de versevoedingsgroep controleert, voor een groot stuk eieren voor haar geld koos.

Retail Estates

Dit jaar schrapten onder meer Care Property Invest en Retail Estates de optie om het dividend in aandelen te ontvangen. Vorig jaar voerden Aedifica en Xior het keuzedividend al af.